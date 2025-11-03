نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافسي الأهلي وبيراميدز

أسفرت قرعة دوري المجموعات في بطولة أبطال إفريقيا 2025-2026، عن مواجهات متوازنة للأهلي وبيراميدز.

وتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

بينما تواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري - باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

المجموعة الثالثة: صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

وعبر الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على أنقاض إيجل نوار البوروندي، أما بيراميدز ، فقد تأهل على حساب التأمين الإثيوبي.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.