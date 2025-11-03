الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصحة اللبنانية" بسقوط شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على طريق الدوير الشرقية قضاء النبطية.

وأفاد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، أن الجنوب اللبناني وشرق البقاع شهدا خلال الشهر الماضي عشرات العمليات العسكرية الإسرائيلية، أسفرت عن سقوط أكثر من 15 قتيلًا، كان آخرها عملية اغتيال في قضاء النبطية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص خلال يومين.

وأشار خلال رسالة على الهواء، إلى أن التحليق الكثيف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، سواء في الجنوب أو العاصمة بيروت، يرفع مستوى القلق لدى السلطات اللبنانية من احتمال شن عدوان واسع على لبنان خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المبعوثة الأمريكية زارت بيروت وحذرت من خطر تصعيد الوضع، داعية لتوسيع دور اللجنة الخماسية المعنية باتفاق وقف إطلاق النار المعروف باسم «الميكانزم»، بينما ترى الحكومة اللبنانية أن هذا الإجراء قد لا يكون كافيًا لردع إسرائيل، مؤكدة استمرار جهود الجيش اللبناني لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة والكشف عن المخازن في جنوب نهر الليطاني.