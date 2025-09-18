هل يجب ترديد الأذكار بعد الصلاة بالترتيب ؟.. المفتي السابق يجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأذكار عقب الصلوات المكتوبة من التسبيح والتحميد والتكبير، من السنن الواردة عن النبي ، وللمسلم أن يقولها مجتمعة أو مفردة دون اشتراط ترتيب محدد، وإن كان الإتيان بها على الترتيب المعروف هو الأفضل والأكمل.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، في فتوى له، أن الأذكار بعد الصلاة تعد من أعظم وسائل التقرب إلى الله.

وفي السياق ذاته، أشار الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إلى أن الأذكار بعد الصلاة سنة مستحبة وليست شرطًا لصحة الصلاة، لافتًا إلى خطأ شائع وهو قول البعض إن «ختام الصلاة من تمام الصلاة».

وأكد أن الصلاة تنتهي بالتسليم، أما الأذكار فهي من السنن المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها.

وبيّن أن من السنة بعد الصلاة أن يستغفر المصلي ثلاث مرات، ويقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر أربعًا وثلاثين.

وأوضح أن الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة أن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته، فجاء الاستغفار جبرًا للنقص واتباعًا لسنة النبي .

كما تناول الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم مصافحة المصلين عقب الصلاة، مؤكدًا أن المصافحة عقب التسليم من العادات المستحسنة، إذ تحمل معنى الدعاء بقبول الصلاة.

وأوضح أن القول ببدعيتها هو البدعة نفسها، لأن الشرع لم ينه عنها، بل ورد أن النبي بعد صلاة العصر سلّم على الناس، فاستحب العلماء ذلك.

وأضاف أن مثل هذه العادات جزء من التفاعل بين الدين وأعراف المسلمين، وأن محاولات إنكارها بدعوى البدعة تؤدي إلى هدم التقاليد التي أرستها الحضارة الإسلامية في تعاملها مع الناس وأعرافهم.