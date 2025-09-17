قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قرار عاجل بشأن المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد

ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2025 بشأن إعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد

ونصت المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على أن:

 يعاد تسكين المعلمين المساعدين، الذين تم التعاقد معهم، وفقا للقرارين الوزاريين رقمي 190  لسنة 2023 و 158  لسنة 2024 في المديريات التعليمية المذكورة قرين اسم كل منهم، والبالغ عددهم 128 وفقا لكشوف الأسماء والبيانات.

بينما نصت المادة الثانية من قرار وزير التربية والتعليم على أن :

تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين الإشراف، وتوجيه الدعم اللازم، ومتابعة تنفيذ إجراءات إعادة تسكين المعلمين المساعدين المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وعلى جانب آخر .. شهد اليوم الأربعاء كل من خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تدشين فعاليات دوري المدارس للعام الدراسي2025 / 2026 ، الذي يقام في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة .

تشكيل لجنة فنية لتنسيق وإدارة دوري المدارس

كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، لتنسيق وإدارة مشروع دوري المدارس للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما، وذلك تمهيدا للإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
 

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف، بالعلاقة الوطيدة والتنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة، مثمنًا الجهود المشتركة المبذولة في تنفيذ أنشطة متنوعة تستهدف دعم الطلاب في مختلف الجوانب.

وأكد أن هذا التعاون يعكس روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويُعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل يساهم في نهضة الوطن، منوها لأن التعليم والرياضة وجهان لعملة واحدة، فالتعليم يستكمل بالرياضة والرياضة تستكمل بالتعليم.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى الدور الحيوي للرياضة المدرسية في تطوير مهارات الطلاب، مؤكدًا التزام الوزارة بتطوير هذه الرياضة وفق أفضل المعايير العالمية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار إلى أهمية ربط المدارس بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية لتعزيز النشاط الرياضي، واكتشاف ورعاية المواهب، ورفع الوعي الصحي والنفسي لدى الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن التعاون بين الوزارتين يشكل ركيزة أساسية لدعم العملية التعليمية، من خلال إتاحة أنشطة متنوعة داخل المدارس وخارجها، تسهم في صقل مهارات الطلاب، وتعزز من قيم الانتماء والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لاستثمار طاقات الطلاب ورعاية مواهبهم، بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري في إطار متكامل يشمل الجوانب المعرفية، والبدنية، والوجدانية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية تفعيل دوري مدارس قوي وشامل لاكتشاف المواهب الرياضية، مع ضرورة مشاركة جميع الطلاب من مختلف المحافظات، بما يضمن فرصًا متكافئة لاكتشاف الموهوبين، مشددًا على أهمية تنفيذ هذا الدوري بشكل احترافي ومدروس.

وأشار إلى جاهزية المدارس لتنفيذه، خاصة خلال فترة الصيف، حيث سيتم تجهيز ملاعب نجيل صناعي فيما لا يقل عن 3 إلى 4 مدارس حكومية بكل إدارة تعليمية.

