تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية

أجَّلت محكمة جنايات بنها– الدائرة الخامسة– نظر جلسة محاكمة عامل في محطة بنزين؛ لقتله شخصًا بكوب زجاج، وطعنه عدة طعنات، مستخدمًا سلاحًا أبيض، وذلك بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي مصطفى، وأحمد عبد المنعم طبوشه، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

قرار الإحالة

أحالت النيابة العامة المتهم أحمد. أ. ع – 31 سنة – عامل بمحطة بنزين – العنوان: شارع المفحمة – القلج – مركز الخانكة، في القضية رقم 35932 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5285 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في 14-10-2024 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه السيد عبد الحميد حسن عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله.

وأضاف أمر الإحالة: ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمه تحيَّن الفرصة، وما أن ظفر به حتى عاجله بالاعتداء عليه بأداة «كوب زجاجي»، ثم عاجله بالاعتداء عليه بسلاح أبيض بأن سدَّد له عدة طعنات بذلك السلاح بنية إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات المبيّنة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبيّن بالتحقيقات.