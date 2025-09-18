قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
اتفاقية دفاع شاملة بين السعودية وباكستان تشمل جميع الوسائل العسكرية | تقرير
مقدرتش أستحمل.. إيناس مكي تكشف تفاصيل انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج
الخطيب يبدأ ترتيبات الانتخابات المقبلة للأهلي.. هل سيترشح؟
النحاس مستمر.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع فيتوريا
انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21
تفاصيل جولة الرئيس السيسي وقرينته وملك وملكة إسبانيا في منطقة الأهرامات
هل كانت أمريكا على علم بالضربة الإسرائيلية؟.. خالد أبو بكر يكشف
بعد أزمته الصحية.. ياسمين حافظ تدعم زوجها إمام عاشور بطريقتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب في وندسور.. استقبال ملكي تاريخي تُظله لحظات جدل مع تشارلز الثالث

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا
أحمد العيسوي

في أجواء احتفالية غير مسبوقة، استقبلت بريطانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في قلعة وندسور، أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم، والتي تمثل رمزًا لتاريخ العائلة المالكة البريطانية على مدى نحو ألف عام. الزيارة التي وُصفت بأنها الأكبر من نوعها من حيث المراسم العسكرية والاحتفالية، لم تخلُ من مشاهد لافتة أثارت الجدل، بدءًا من التأخر عن المواعيد وصولًا إلى لقطات أثارت تحفظات بشأن البروتوكول الملكي.

استقبال ملكي غير مسبوق

حرصت المملكة المتحدة على إظهار حفاوة استثنائية خلال استقبال ترامب، حيث انطلقت مراسم رسمية شملت موكبًا لعربات الخيول التقليدية، وإطلاق طلقات المدافع، بالإضافة إلى عرض جوي مهيب. كما أُقيمت مأدبة فاخرة على شرف الضيف الأمريكي، فيما أكدت السلطات البريطانية أن هذه المراسم تُعد الأكبر لاستقبال رئيس دولة في التاريخ المعاصر.

جولة تاريخية وإحياء ذكرى إليزابيث الثانية

اصطحب أفراد العائلة المالكة الرئيس الأمريكي وزوجته في جولة خاصة داخل القلعة، شملت الاطلاع على مقتنيات تاريخية من المجموعة الملكية البريطانية ذات صلة بالولايات المتحدة. كما زار ترامب وزوجته كنيسة سانت جورج، حيث وضع إكليلًا من الزهور على قبر الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي كانت قد استقبلته في زيارته الرسمية الأولى إلى بريطانيا عام 2019.

تأخر يثير غضب الملك تشارلز الثالث

رغم الاستعدادات الضخمة، لم تخلُ الزيارة من مواقف مثيرة للجدل. فقد ذكرت صحيفة ذا ميرور أن تأخر وصول ترامب وميلانيا عن الموعد المحدد أثار انزعاج الملك تشارلز الثالث، إذ كان من المقرر أن يلتقي الرئيس بالأمير ويليام وكيت ميدلتون عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا. غير أن المروحية الرئاسية "مارين وان" لم تحط في محيط قلعة وندسور إلا بعد عشر دقائق من الموعد، ما أجبر الأميرين على الانتظار.

مشهد بروتوكولي يثير الجدل

إضافة إلى التأخير، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يُظهر ترامب وهو يسير متقدمًا على الملك تشارلز خلال الاستقبال العسكري أمام مئات الجنود البريطانيين، بل ووقف يتحدث مع أحد أفراد الجيش بينما كان الملك يسير خلفه. هذه اللقطة أثارت جدلًا واسعًا، إذ رآها البعض تجاهلًا للبروتوكول، في حين اعتبرها آخرون تصرفًا غير مقصود.

أجندة سياسية واقتصادية

بعيدًا عن الجدل البروتوكولي، تحمل زيارة ترامب أهدافًا سياسية واقتصادية بارزة. فمن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مقر الإقامة الريفي "تشيكرز"، حيث ستتركز المحادثات على ملف الاتفاقات التجارية والرسوم الجمركية. وأكد ترامب أن البريطانيين "يرغبون في تحسين الاتفاق قليلًا"، مشيرًا إلى أن النقاشات ستتناول مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

 

زيارة ترامب إلى قلعة وندسور جمعت بين العظمة الملكية والجدل الإعلامي. ففي الوقت الذي حرصت فيه بريطانيا على تنظيم استقبال تاريخي غير مسبوق يعكس قوة العلاقات الثنائية، ألقت بعض المواقف البروتوكولية بظلالها على المشهد. ومع ذلك، يبقى البعد السياسي والاقتصادي هو الأهم، حيث تُشكل المحادثات المقبلة بين ترامب وستارمر اختبارًا عمليًا لمستقبل العلاقات الأمريكية البريطانية في مرحلة دقيقة من التحولات العالمية.

بريطانيا ترامب ميلانيا الولايات المتحدة الجنود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ترشيحاتنا

امام عاشور

الغندور: يا ترى كيف سيرد الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور؟

محمد صلاح

بداية رائعة.. ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح ورفاقه بعد الفوز على أتليتكو

غزل المحلة

أخطاء فادحة.. غزل المحلة يصدر بيانا ضد قرارات حكم مباراة المصري

بالصور

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد