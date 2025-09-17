بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع عسكري أجنبي محتملة لحكومة النرويج، تشمل طوربيدات خفيفة الوزن من طراز MK 54 MOD 0 ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 162.1 مليون دولار.

وبحسب الخارجية الأمريكية فقد قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) اليوم الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي بخصوص هذه الصفقة المحتملة، التي تهدف إلى دعم أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبحسب الطلب، تسعى الحكومة النرويجية لشراء ما يصل إلى 50 طوربيدًا من طراز MK 54 MOD 0، إضافة إلى مجموعة من المكونات والأنظمة المساندة، تشمل: الحاويات، والبرمجيات، ومعدات الدعم الفني واللوجستي، وقطع الغيار، والتدريب، والمنشورات والوثائق الفنية، فضلاً عن خدمات الدعم الهندسي والتقني المقدمة من الحكومة الأمريكية والمقاولين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، لما تمثله النرويج من شريك موثوق في الناتو، يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في أوروبا.

كما أشارت إلى أن هذا البيع سيعزز من قدرة النرويج على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، وسيرفع من قابليتها للتشغيل البيني مع القوات الأمريكية وحلفائها داخل الناتو.