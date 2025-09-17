قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من 79 ألف مستوطن يغادرون إسرائيل خلال عام
دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتقدم على أتلتيكو بهدف وأسيست لـ صلاح
اعرف نتيجتك من هنا .. الاستعلام عن نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة 2025
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
أخبار العالم

بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع عسكري أجنبي محتملة لحكومة النرويج، تشمل طوربيدات خفيفة الوزن من طراز MK 54 MOD 0 ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 162.1 مليون دولار.

وبحسب الخارجية الأمريكية فقد قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) اليوم الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي بخصوص هذه الصفقة المحتملة، التي تهدف إلى دعم أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبحسب الطلب، تسعى الحكومة النرويجية لشراء ما يصل إلى 50 طوربيدًا من طراز MK 54 MOD 0، إضافة إلى مجموعة من المكونات والأنظمة المساندة، تشمل: الحاويات، والبرمجيات، ومعدات الدعم الفني واللوجستي، وقطع الغيار، والتدريب، والمنشورات والوثائق الفنية، فضلاً عن خدمات الدعم الهندسي والتقني المقدمة من الحكومة الأمريكية والمقاولين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة المقترحة تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، لما تمثله النرويج من شريك موثوق في الناتو، يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في أوروبا.

كما أشارت إلى أن هذا البيع سيعزز من قدرة النرويج على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، وسيرفع من قابليتها للتشغيل البيني مع القوات الأمريكية وحلفائها داخل الناتو.

وزارة الخارجية الأمريكية النرويج طوربيدات خفيفة الكونغرس الأمريكي الناتو الحكومة النرويجية

