محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم مجمع التمور، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد ضاحي مدير المجمع، وذلك للوقوف على سير العمل مع انطلاق موسم التوريد.

واطمأن المحافظ على جاهزية وحدات الحفظ والتخزين وخطة التشغيل بما يضمن انتظام استقبال المحصول من المزارعين وتيسير إجراءات التسليم، وسرعة صرف مستحقاتهم المالية.

كما شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بغرفة التعقيم وفق أحدث المواصفات المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء، وبما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج وتعزيز قدرته التنافسية للتصدير، كما استمع إلى آراء عدد من المواطنين بشأن منظومة العمل وسبل التسويق المنتج ودعم العملية الإنتاجية.