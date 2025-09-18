لا يعيش أفضل حالاته.. نادر السيد ينتقد أداء الزمالك رغم النتائج الجيدة

أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لا يعيش أفضل حالاته الفنية في الوقت الحالي، رغم النتائج الإيجابية التي يحققها مؤخرًا.

وقال نادر السيد، في تصريحاته عبر برنامج “أوضة اللبس”، إن أداء الزمالك داخل الملعب لا يعكس حالة من الانسجام الكامل، موضحًا أن خطوط الفريق تبدو بعيدة عن بعضها، وهو ما يفقده التناغم المطلوب كوحدة واحدة.

وأضاف أن الأداء الفني للفريق لم يصل بعد إلى المستوى المثالي، معتبرًا أن الزمالك ما زال ينقصه الكثير حتى يظهر بالشكل الذي يرضي جماهيره من الناحية الفنية.