مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 سبتمبر حسب موقعك

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
موعد أذان الفجر: 05:14 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:49 مساءً
موعد أذان العصر: 4:18 مساءً
موعد أذان المغرب: 6:56 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:14 مساءً
مواقيت الصلاة في بني سويف
موعد أذان الفجر: 05:16 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:50 مساءً
موعد أذان العصر: 4:18 مساءً
موعد أذان المغرب: 6:57 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:17 مساءً
مواقيت الصلاة في قنا
موعد أذان الفجر: 05:12 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:43 مساءً
موعد أذان العصر: 4:11 مساءً
موعد أذان المغرب: 6:50 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:05 مساءً
مواقيت الصلاة في المنصورة
موعد أذان الفجر: 05:12 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:49 مساءً
موعد أذان العصر: 4:17 مساءً
موعد أذان المغرب: 6:56 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:15 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
موعد أذان الفجر: 05:17 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:49 مساءً
موعد أذان العصر: 4:17 مساءً
موعد أذان المغرب: 6:56 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:14 مساء
مواقيت الصلاة في طنطا
موعد أذان الفجر:05:14 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:50 مساءً
موعد أذان العصر: 4:19 مساءً
موعد أذان المغرب: 6:58 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:18 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 05:16 صباحا
موعد أذان الظهر: 12:54 مساءً
موعد أذان العصر: 4:23 مساء.
موعد أذان المغرب: 7:02 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:21 مساء.
مواقيت الصلاة في أسوان
موعد أذان الفجر: 05:13 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:42 مساءً
موعد أذان العصر: 4:09 مساءً
موعد أذان المغرب: 6:49 مساءً
موعد أذان العشاء: 8:02 مساءً
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
• صلاة الفجر: 5:04 صباحًا
• صلاة الظهر: 12:37 ظهرًا
• صلاة العصر: 4:05 مساءً
• صلاة المغرب: 6:44 مساءً
• صلاة العشاء: 8:00 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
• صلاة الفجر: 5:09 صباحًا
• صلاة الظهر: 12:45 ظهرًا
• صلاة العصر: 4:14 مساءً
• صلاة المغرب: 6:53 مساءً
• صلاة العشاء: 8:11 مساءً