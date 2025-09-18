قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يزعم مقتــ..ـل أحد تجّار السلاح البارزين في لبنان
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 سبتمبر حسب موقعك

رشا عوني

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة. 


 

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر: 05:14 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:49 مساءً

موعد أذان العصر: 4:18 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:56 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:14 مساءً

مواقيت الصلاة في بني سويف

موعد أذان الفجر: 05:16 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:50 مساءً

موعد أذان العصر: 4:18 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:57 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:17 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر: 05:12 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:43 مساءً

موعد أذان العصر: 4:11 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:50 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:05 مساءً

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 05:12 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:49 مساءً

موعد أذان العصر: 4:17 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:56 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:15 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 05:17 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:49 مساءً

موعد أذان العصر: 4:17 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:56 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:14 مساء

مواقيت الصلاة في طنطا

موعد أذان الفجر:05:14 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:50 مساءً

موعد أذان العصر: 4:19 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 05:16 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:54 مساءً

موعد أذان العصر: 4:23 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:02 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:21 مساء.

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر: 05:13 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:42 مساءً

موعد أذان العصر: 4:09 مساءً

موعد أذان المغرب: 6:49 مساءً

موعد أذان العشاء: 8:02 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

• صلاة الفجر: 5:04 صباحًا
• صلاة الظهر: 12:37 ظهرًا
• صلاة العصر: 4:05 مساءً
• صلاة المغرب: 6:44 مساءً
• صلاة العشاء: 8:00 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

• صلاة الفجر: 5:09 صباحًا
• صلاة الظهر: 12:45 ظهرًا
• صلاة العصر: 4:14 مساءً
• صلاة المغرب: 6:53 مساءً
• صلاة العشاء: 8:11 مساءً

