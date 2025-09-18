التصريح بدفن طفل لقى مصرعه فى ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا ، أثناء لهوه مع أصدقائه، في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة.



البداية عندما تلقي اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بغرق طفل بترعة الشرقاوية.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثمان لطفل يُدعى كرم (12 عامًا) من أبناء منطقة الشرقاوية، حيث كان يلهو برفقة أصدقائه فسقط في المياه وغرق.



تم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.