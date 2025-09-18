أهانوني طوال المباراة.. سيموني يهاجم جماهير ليفربول

هاجم دييجو سيموني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعض مشجعي نادي ليفربول، عقب خسارة فريقه أمام الريدز 3-2 أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سيموني في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، بعد دخوله في مشادة عنيفة مع أحد مشجعي ليفربول.

وقال سيموني عقب المباراة: “لقد تعرضت للإهانة طوال المباراة، وفي النهاية أنا بشر”.

وأضاف: “كما نناضل ضد العنصرية بإصرار، يمكننا أيضًا أن نناضل عندما نتلقى الإهانات”.

أهداف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

جاءت ثلاثية ليفربول عن طريق أندرو روبرتسون (أسيست صلاح) ومحمد صلاح وفان دايك في الدقيقتين 4، 6، 90+3.

فيما جاءت ثنائية أتلتيكو عن طريق ماركوس يورينتي في الدقيقتين 45+3، 81.