نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أهانوني طوال المباراة.. سيموني يهاجم جماهير ليفربول

دييجو سيموني
دييجو سيموني

هاجم دييجو سيموني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعض مشجعي نادي ليفربول، عقب خسارة فريقه أمام الريدز 3-2 أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سيموني في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، بعد دخوله في مشادة عنيفة مع أحد مشجعي ليفربول.

وقال سيموني عقب المباراة: “لقد تعرضت للإهانة طوال المباراة، وفي النهاية أنا بشر”.

وأضاف: “كما نناضل ضد العنصرية بإصرار، يمكننا أيضًا أن نناضل عندما نتلقى الإهانات”.

أهداف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

جاءت ثلاثية ليفربول عن طريق أندرو روبرتسون (أسيست صلاح) ومحمد صلاح وفان دايك في الدقيقتين 4، 6، 90+3.

فيما جاءت ثنائية أتلتيكو عن طريق ماركوس يورينتي في الدقيقتين 45+3، 81.

أتلتيكو مدريد سيموني ليفربول دوري أبطال أوروبا

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

دييجو سيموني

أهانوني طوال المباراة.. سيموني يهاجم جماهير ليفربول

عمرو الدردير

أفضل جيل بلا منافس.. عمرو الدردير يتغزل بلاعبي الزمالك

خالد الغندور

خالد الغندور ينعى والدة الكابتن علاء ميهوب ويطلب من متابعيه الدعاء لها

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

