محمود التهامي يهدي محافظ أسيوط درع مؤسسة بيت الإنشاد

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الشيخ محمود ياسين التهامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيت الإنشاد ، بمكتبة بديوان عام المحافظة وذلك على هامش مشاركته في إحياء حفل الليلة الختامية لاحتفالات مولد جلال الدين السيوطي بمدينة أسيوط.

التهامي يهدي محافظ أسيوط درع مؤسسة بيت الإنشاد



وأهدى الشيخ محمود ياسين التهامي درع المؤسسة للواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط نظرا لمجهوداته التي شهدتها محافظة أسيوط خلال الفترة الأخيرة.



وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وجه رئيس حي غرب بالانتهاء من الاستعدادات النهائية لحفل الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي والتي تشهد إقبالا كبيرا من الطرق الصوفية على ميدان المجذوب لحضور ختام الاحتفالات.

وكانت قد بدأت احتفالات مولد جلال الدين السيوطي يوم الخميس 4 أغسطس وتنتهي مساء اليوم 18 أغسطس و يحيي الليلة الختامية عدد من المنشدين أبرزهم محمود ياسين التهامي ، وعاصر جلال الدين السيوطي 13 سلطانًا مملوكيًا وكانت علاقته بهم متحفظة، وطابعها العام المقاطعة وإن كان ثمة لقاء بينه وبينهم، وضع نفسه في مكانته التي يستحقها، وسلك معهم سلوك العلماء الأتقياء، فإذا لم يقع سلوكه منهم موقع الرضا قاطعهم وتجاهلهم.

ولقب جلال الدين السيوطي ببحر العلوم لما قدمه خلال حياته من مؤلفات ،وألف العارف بالله عددا كبيرا من الكتب بلغت 600 مصنفا في التفسير والفقه والحديث والأصول والنحو والبلاغة والتاريخ والأدب فأثري بها العلم وكان ابرز هذه المؤلفات " مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، عين الإصابة في معرفة الصحابة، تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك ، وغيرها من مئات المؤلفات.





وتوفي الإمام جلال الدين السيوطي في منزله بروضة المقياس على النيل في القاهرة في 19 جمادى الأولى سنة 911 هـ، الموافق 20 أكتوبر 1505 م، ودفن خارج باب القرافة في القاهرة، ومنطقة مدفنه تعرف الآن بمقابر سيدي جلال نسبة إليه، وقبره معروف هناك.