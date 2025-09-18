أسعار اللحوم اليوم الخميس 18سبتمبر.. تباين محدود بين البلدية والمستوردة

شهدت أسواق اللحوم في مصر اليوم الخميس 18سبتمبر حالة من الاستقرار النسبي، مع اختلافات بين اللحوم البلدية والمستوردة ، تعكس توازن العرض والطلب
أسعار اللحوم الحمراء البلدية :
اللحم البلدي: 400 جنيه للكيلوجرام
اللحم الكندوز: 355 جنيه للكيلوجرام
اللحم الجملي: 370 – 350 جنيه للكيلوجرام
لحم الضأن: 424 جنيه للكيلوجرام
لحم البتلو: 420 جنيه للكيلوجرام
اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 280 جنيه للكيلوجرام
فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام
موزة: 295 جنيه للكيلوجرام
بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام
كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام
وأكد التجار أن السوق عموماً يتمتع بوفرة المعروض، سواء من الطعام الطازج أو المجمد، دون حدوث زيادات حادة في الأسعار في هذه الفترة. الحالة الحالية تشير إلى استقرار علاوة على وجود خيارات متعددة تناسب مختلف المستهلكين.