12 توصية عاجلة في ختام النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State

اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي نظمته شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل” بـ 12 توصية مهمة، في مقدمتها ضرورة التوازن بين حقوق الدولة والتزامات المطورين.

وشهد مشاركة واسعة من وزارتَي الإسكان والمالية وهيئات "المجتمعات العمرانية" و"الرقابة المالية" والاستثمار" وصندوق التنمية الحضرية، والبنوك الحكومية والخاصة، فضلًا عن أبرز المطورين العقاريين، وتضمن نقاشات ساخنة حول قضايا ملحة للسوق العقاري في مقدمتها الصناديق العقارية والسوق البديل وتنظيم المهنة.

وجاءت التوصيات كالتالي:

1. تدشين حوار مباشر بين الحكومة والمطورين حول تنظيم السوق وآليات بيع الأراضي وكيفية التخصيص

2. سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين لضبط إيقاع السوق العقاري

3. الموازنة بين حقوق الدولة والمطورين في إصدار القرارات المصيرية وعدم إصدار قرارات بأثر رجعي

4. تغيير فترات استخراج التراخيص والقرارات الوزارية ومد المدد الزمنية

5. منح رخص ذهبية لقطاع التطوير العقاري على غرار القطاع الصناعي

6. تفعيل البورصة العقارية في مصر وإزالة العقبات أمام انطلاق الصناديق العقارية

7. تحديث التشريعات وفي مقدمتها قانون التمويل العقاري ومنح تمويلات بفائدة مخفضة للشباب

8. وضع قاعدة بيانات واضحة للمستثمرين الأجانب حول فرص الاستثمار بالعقار المصري.

9. تقديم المزيد من الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين ودعم السوق.

10. حوافز جديدة للمشروعات الخضراء والشركات العقارية التي تراعي معايير الاستدامة

11. تدشين مبادرة لشركات المقاولات بقروض مدعومة الفائدة لاستكمال المشروعات وسرعة التنفيذ ونسبة الإنجاز.

12. إعادة النظر في الوزن النسبي عند احتساب المدد الزمنية وربطها بمساحة الأراضي وما يتم بناؤه من البنية التحتية.