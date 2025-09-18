قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
اقتصاد

12 توصية عاجلة في ختام النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State

ولاء عبد الكريم

اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي نظمته شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل” بـ 12 توصية مهمة، في مقدمتها ضرورة التوازن بين حقوق الدولة والتزامات المطورين.
وشهد مشاركة واسعة من وزارتَي الإسكان والمالية وهيئات "المجتمعات العمرانية" و"الرقابة المالية" والاستثمار" وصندوق التنمية الحضرية، والبنوك الحكومية والخاصة، فضلًا عن أبرز المطورين العقاريين، وتضمن نقاشات ساخنة حول قضايا ملحة للسوق العقاري في مقدمتها الصناديق العقارية والسوق البديل وتنظيم المهنة.

وجاءت التوصيات كالتالي:
1.    تدشين حوار مباشر بين الحكومة والمطورين حول تنظيم السوق وآليات بيع الأراضي وكيفية التخصيص
2.    سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين لضبط إيقاع السوق العقاري 
3.    الموازنة بين حقوق الدولة والمطورين في إصدار القرارات المصيرية وعدم إصدار قرارات بأثر رجعي
4.    تغيير فترات استخراج التراخيص والقرارات الوزارية ومد المدد الزمنية
5.    منح رخص ذهبية لقطاع التطوير العقاري على غرار القطاع الصناعي
6.    تفعيل البورصة العقارية في مصر وإزالة العقبات أمام انطلاق الصناديق العقارية
7.    تحديث التشريعات وفي مقدمتها قانون التمويل العقاري ومنح تمويلات بفائدة مخفضة للشباب
8.    وضع قاعدة بيانات واضحة للمستثمرين الأجانب حول فرص الاستثمار بالعقار المصري.
9.    تقديم المزيد من الحزم المالية والضريبية لتيسير عمل المطورين العقاريين ودعم السوق.
10.    حوافز جديدة للمشروعات الخضراء والشركات العقارية التي تراعي معايير الاستدامة
11.    تدشين مبادرة لشركات المقاولات بقروض مدعومة الفائدة لاستكمال المشروعات وسرعة التنفيذ ونسبة الإنجاز. 
12.    إعادة النظر في الوزن النسبي عند احتساب المدد الزمنية وربطها بمساحة الأراضي وما يتم بناؤه من البنية التحتية.

النسخة التالتة معايير إنجاز المشروعات حوافز جديدة البنية التحتية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
يمنى شري
ندوة تثقيفية
اضرار لـ البزلاء احترس منها
