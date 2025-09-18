قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل
آخر الأوضاع داخل القطاع| نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. والوضع الصحي في غزة كارثي
إغلاق معبر الملك حسين بعد مقتل إسرائيليين اثنين على الحدود الأردنية
قرار من المحكمة بشأن التيك توكر الشهير بـ أوتاكا
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | أوبو تطرح هواتف K13s و K13x بتصميمات ومواصفات جديدة.. نوثينج تطلق Nothing OS 4.0 بمزايا متطورة على أندرويد 16

أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مشكلة بصرية غريبة في iOS 26 .. واجهة “الزجاج السائل” تثير استياء المستخدمين


أثارت واجهة “الزجاج السائل” الجديدة في iOS 26 انتقادات واسعة بعد أن تسببت في جعل بعض المحتويات غير قابلة للقراءة في بعض الظروف، والآن، تواجه الواجهة مشكلة بصرية غير معتادة تسببت في شعور بعض المستخدمين بالتشويش والدوار.


OpenAI تطور أنظمة أمان لحماية المستخدمين القصر
 

أعلنت OpenAI عن قيود جديدة على كيفية تفاعل ChatGPT مع المستخدمين الذين يشتبه في أنهم تحت سن 18 عاما، وذلك بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها عائلة مراهق انتحر في شهر أبريل الماضي بعد أشهر من التفاعل مع الروبوت.


أفضل الميزات المخفية في iOS 26 .. اكتشف ما لم تلاحظه في تحديث آبل الجديد
 

أطلقت شركة آبل رسميا نظام التشغيل iOS 26 لجميع المستخدمين، ورغم أن التغييرات مثل واجهة “الزجاج السائل” تجعل التحديث لا يفوت، إلا أن هناك العديد من الميزات المفيدة التي قد تكون مخفية ولا تبرز بسهولة. 


مايكروسوفت Paint يتحول لفوتوشوب مبسط.. ميزات احترافية جديدة في ويندوز 11
 

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إضافة ميزة جديدة إلى برنامج الرسام Microsoft Paint في ويندوز 11.

ميتا تكشف عن Ray-Ban Display.. أول نظارة ذكية بشاشة مدمجة
 

في مؤتمر Meta Connect للمطورين، كشف مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك، عن نموذج نظارات ذكية جديدة تسمى Meta Ray-Ban Display، والتي تتميز بشاشة رقمية قابلة للعرض عبر العدسات الشفافة.

نوثينج تطلق Nothing OS 4.0 مع مزايا متطورة على أندرويد 16

أعلنت شركة “نوثينج” عن إطلاق نظام التشغيل الجديد Nothing OS 4.0، الذي يعتمد على نظام أندرويد 16، متعهدة بتقديم تصميم أكثر وضوحا وأداء سلسا، بالإضافة إلى ميزات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.


أوبو تطلق هواتف K13s و K13x بتصميمات ومواصفات جديدة

أعلنت شركة أوبو عن أحدث إصداراتها ضمن تشكيلة K الخاصة بها في السوق الصينية، من خلال إطلاق طرازي OPPO K13s و K13x، بتصميمات ومواصفات جديدة.


من تحقيقات إلى حظر للرقائق.. إنفيديا تواجه ضربات قاسية في الصين

صرح جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن واشنطن وبكين “لديهما أجندات أكبر يجب التعامل معها” في الوقت الذي تواصل فيه الشركة التنقل بين التحديات السياسية المتعلقة بحرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في مسعى لتلبية الطلب المتزايد من الشركات العالمية على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تعتبر إنفيديا رائدة في تصنيعها.

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

