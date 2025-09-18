أخبار التكنولوجيا | أوبو تطرح هواتف K13s و K13x بتصميمات ومواصفات جديدة.. نوثينج تطلق Nothing OS 4.0 بمزايا متطورة على أندرويد 16

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





أثارت واجهة “الزجاج السائل” الجديدة في iOS 26 انتقادات واسعة بعد أن تسببت في جعل بعض المحتويات غير قابلة للقراءة في بعض الظروف، والآن، تواجه الواجهة مشكلة بصرية غير معتادة تسببت في شعور بعض المستخدمين بالتشويش والدوار.



OpenAI تطور أنظمة أمان لحماية المستخدمين القصر



أعلنت OpenAI عن قيود جديدة على كيفية تفاعل ChatGPT مع المستخدمين الذين يشتبه في أنهم تحت سن 18 عاما، وذلك بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها عائلة مراهق انتحر في شهر أبريل الماضي بعد أشهر من التفاعل مع الروبوت.



أفضل الميزات المخفية في iOS 26 .. اكتشف ما لم تلاحظه في تحديث آبل الجديد



أطلقت شركة آبل رسميا نظام التشغيل iOS 26 لجميع المستخدمين، ورغم أن التغييرات مثل واجهة “الزجاج السائل” تجعل التحديث لا يفوت، إلا أن هناك العديد من الميزات المفيدة التي قد تكون مخفية ولا تبرز بسهولة.

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إضافة ميزة جديدة إلى برنامج الرسام Microsoft Paint في ويندوز 11.

ميتا تكشف عن Ray-Ban Display.. أول نظارة ذكية بشاشة مدمجة



في مؤتمر Meta Connect للمطورين، كشف مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك، عن نموذج نظارات ذكية جديدة تسمى Meta Ray-Ban Display، والتي تتميز بشاشة رقمية قابلة للعرض عبر العدسات الشفافة.

في مؤتمر Meta Connect للمطورين، كشف مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك، عن نموذج نظارات ذكية جديدة تسمى Meta Ray-Ban Display، والتي تتميز بشاشة رقمية قابلة للعرض عبر العدسات الشفافة.

أعلنت شركة “نوثينج” عن إطلاق نظام التشغيل الجديد Nothing OS 4.0، الذي يعتمد على نظام أندرويد 16، متعهدة بتقديم تصميم أكثر وضوحا وأداء سلسا، بالإضافة إلى ميزات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة أوبو عن أحدث إصداراتها ضمن تشكيلة K الخاصة بها في السوق الصينية، من خلال إطلاق طرازي OPPO K13s و K13x، بتصميمات ومواصفات جديدة.

صرح جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن واشنطن وبكين “لديهما أجندات أكبر يجب التعامل معها” في الوقت الذي تواصل فيه الشركة التنقل بين التحديات السياسية المتعلقة بحرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في مسعى لتلبية الطلب المتزايد من الشركات العالمية على رقائق الذكاء الاصطناعي التي تعتبر إنفيديا رائدة في تصنيعها.