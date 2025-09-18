معهد التخطيط القومي يرحب بالشراكة مع الشبكة العربية للإبداع والابتكار

استقبل الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، فهد فايز العملة، الأمين العام للشبكة العربية للإبداع والابتكار، لبحث فرص التعاون المشترك بين.

وذلك في إطار دوره المحوري كبيت خبرة وطني في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال اللقاء، أكد د. أشرف العربي أن الشراكة المقترحة مع الشبكة العربية للإبداع والابتكار تشمل مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية، معربًا عن ترحيب المعهد بتوقيع مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية توفر إطارًا لهذا التعاون.

من جانبه، أشاد فهد فايز العملة بـ الدور الريادي لمعهد التخطيط القومي في دعم مسارات التنمية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن التعاون مع المعهد سيمثل رافعة رئيسية لمبادرات الشبكة ومشاريعها الإقليمية، ولا سيما القمة العالمية الثانية للابتكار المقرَّر عقدها في الرياض، والكونغرس العربي الدولي للابتكار المزمع استضافته في بغداد.

وفي لفتة تقدير، قدَّم الأمين العام للشبكة العربية للإبداع والابتكار درعًا تذكاريًا إلى الدكتور أشرف العربي، تكريمًا لدور المعهد وإسهاماته البارزة في دعم قضايا التنمية والابتكار.

واتفق الطرفان على استكمال الخطوات التنفيذية اللازمة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لتوقيع مذكرة التفاهم، بما يسهم في توحيد الجهود البحثية والتطبيقية ودعم قضايا التنمية والابتكار في الوطن العربي، وترسيخ دور معهد التخطيط القومي كشريك أساسي في قيادة المبادرات العلمية والتنموية.