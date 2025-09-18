قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك
الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
ضمن مسؤوليتها المجتمعية| ختام برنامج طلعت مصطفى لتدريب طلاب الجامعات.. فيديو

أحمد عبد القوى

https://youtu.be/kv0FKJpt4Dk?si=BvrHo2VGLpuDakAD

نظمت مجموعة طلعت مصطفى حفل ختام برنامج التدريب الصيفي للعام الحالي، حيث كرَّمت أكثر من 1600 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، بينهم 177 طالبًا وطالبة من سكان مدينتي والرحاب، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح وتسلمهم شهادات التدريب العملي.

وقال مصطفى عبد ربه، مدير أول إدارة التدريب والتطوير بمجموعة طلعت مصطفى، إن أكاديمية طلعت مصطفى تحرص على تطوير البرامج التدريبية المخصصة لطلبة الجامعات المصرية والدولية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية وفرت نحو 1642 فرصة تدريب من بين 42 ألف طالب تقدموا للاستفادة من البرنامج خلال العام الجاري.

وأوضح أن المجموعة تُعد شريكًا صناعيًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مدرستين، هما: مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجالات التشطيبات المعمارية والشبكات الصحية، ومدرسة صُنّاع الغد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجال اللاند سكيب وتنسيق الحدائق، منوها إلى أن حفل ختام البرنامج الصيفي قد شهد أيضا تكريم الطلاب المتفوقين من خريجي الدفعة الجديدة لمدرسة الامام محمد متولي الشعراوي. 

وتضمن التدريب عشرات التخصصات المتنوعة، في إطار استراتيجية المجموعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم العملية والحياتية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على خوض الحياة المهنية بثقة وكفاءة.

وفي ختام البرنامج التدريبي، أشاد الطلاب بالمستوى الراقي للبرنامج، وبالتعاون المثمر الذي قدّمه القائمون عليه، كما أعربوا عن سعادتهم بالتجربة، مؤكدين أن التدريب داخل مجموعة طلعت مصطفى منحهم فرصة حقيقية لفهم سوق العمل عن قرب، واكتساب مهارات جديدة، والتعامل مع التحديات داخل سوق العمل.

