هل يرحل عن الزمالك؟ مصدر يكشف مصير جون إدوارد مع القلعة البيضاء

نفى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما تردد في الساعات الأخيرة بشأن اقتراب رحيل جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

وأكد المصدر أن إدوارد مستمر في منصبه، مشددًا على أن إدارة الزمالك تعمل على إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين في أقرب وقت ممكن، من أجل رفع معدلات التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إن النادي يسعى لحسم هذا الملف سريعًا، خاصة مع المنافسة القوية على بطولة الدوري الممتاز، وقبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد على أن الزمالك سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي أخبار أو شائعات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو المنصات المختلفة، يكون هدفها زعزعة استقرار القلعة البيضاء.