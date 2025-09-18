الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تفتتح (٢٠) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل
تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (٢٠) مسجدًا غدًا الجمعة، الموافق ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد (١٩) مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (١٦٥) مسجدًا من بينها (١٣٧) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٨) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٦٥٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٦٦٨ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ وحشي بنجع وحشي بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة.

وفي محافظة مطروح:
تم إحلال وتجديد مسجد عثمان بن عفان – مطروح.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد علي خضر – مركز الرحمانية؛ ومسجد الخزان البحري – مركز دمنهور؛  ومسجد جيلاني بقرية المسين – مركز الدلنجات؛ و مسجد الرحمن  بقرية بلال بالنوبارية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد أبو بكر عويس  بقرية المنشية الجديدة – مركز الدلنجات؛ ومسجد عزبة الحوشة  بقرية الأبعادية – مركز دمنهور.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد فاطمة الزهراء بقرية ٦٤ الخاشعة – مركز الحامول؛ ومسجد الرحمة بقرية السخاوي الشرقية – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد المسجد الجديد بقرية كفر هربيط – مركز أبو كبير؛ ومسجد الرحمة بقرية نبتيت – مركز مشتول السوق.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة دبانة الشرقية بقرية منشية الجمال – مركز طامية؛ ومسجد السبعين الغربي بقرية العزيزية – مركز طامية؛ ومسجد التقوى بعزبة الشربيني بقرية الزاوية الخضراء – مركز سنورس.

وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد البصالين بعرب المقابلة بقرية جزيرة بلي – مركز بنها، كما تم صيانة وتطوير مسجد الحاج علي رمضان بقرية منية السباع – مركز بنها.

وفي محافظة أسوان:
تم إحلال وتجديد مسجد الإمام علي بقرية السلسلة – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة كوبري سعد بقرية تلت – مركز الفشن.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية الحجاز – مركز سمالوط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

