إيطاليا: ندعم فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتبنون مواقف غير مقبولة بشأن غزة والضفة

أكدت إيطاليا، أنها تدعم فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتبنون مواقف غير مقبولة بشأن غزة والضفة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، كشف تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن أكثر من 79 ألف مستوطن إسرائيلي غادروا الأراضي المحتلة إلى الخارج خلال العام الماضي، في مقابل دخول نحو 21 ألفًا ممن كانوا يقيمون سابقا خارجها.

ووفقا للتقرير، استقبلت دولة الاحتلال نحو 25 ألف مستوطن جديد.

وأشار التقرير إلى أن عدد سكان دولة الاحتلال بلغ عشية رأس السنة العبرية نحو 10,148,000 نسمة، بينهم حوالي 7,758,000 من اليهود وغيرهم (يشكلون 78.5% من السكان)، و2,130,000 من العرب (بنسبة 21.5%).