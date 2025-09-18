خالد الجندي: الله تعالى صلى على النبي قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الصلاة على النبي محمد ﷺ هي فضل من الله على العبد وليست فضلًا من العبد على النبي، موضحًا أن هذه العبادة لا تزيد النبي شيئًا ولا تنقص منه.

وقال الجندي، خلال فتوى له: "لو لم يكن هناك فضل من الله عليك ما كنت تعرف أن الصلاة على النبي هي فضل من الله عليك وليست فضلًا منك على النبي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهذا أمر قائم منذ الأزل قبل خلق النبي وقبل خلق الكون كله".

وأوضح أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا بداية لها ولا نهاية، فهو قبل القبل وبعد البعد، لا يحده زمان ولا مكان ولا تدركه العقول، ولا يقاس بالناس ولا يعرف بالقياس، وكل ما يخطر بالبال فالله أكبر وأعظم من ذلك.

وأضاف الجندي: "أوعى تفتكر أن ربنا بدأ يصلي على النبي يوم مولده قبل 1400 سنة، لا، إن الله وملائكته يصلون على النبي قبل القبل، قبل أن يخلق النبي والكون كله".

وأكد على عِظم الأمر الإلهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، داعيًا المسلمين إلى إدراك مكانة الصلاة على النبي ﷺ كأمر عظيم الشأن وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى.