تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول

علق أحمد عامر الخبير الأثري المتخصص في علم المصريات والمفتش بوزارة السياحة والآثار على ما يتردد بشأن سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول من المتحف المصري، لافتا إلى أن معمل الترميم بالمتحف المصري لا يوجد به كاميرات مراقبة، لكن المتحف بالكامل يوجد به كاميرات مراقبة على أعلى مستوى وبخاصية الإضاءة الليلة.

عدم وجود الأسورة

وأضاف الخبير الأثري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» أن القطع الأثرية الموجودة داخل المتحف تدخل معامل الترميم وفقا لتسليم وتسلم وعهده، وتلك القطعة كانت محفوظة داخل معمل الترميم، وخلال عمل أمين الخزنة تفاجأ بعدم وجود الأسورة.

وأشار إلى أن تلك الأسورة تعادل اليوم نحو 3 ونصف مليون جنيها، ويصل وزنها لنحو 600 جرام، وصاحبها الملك بسوسنس الأول.