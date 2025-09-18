قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
بعد آخر تحديث.. لو عايز تعرف مقر لجنتك الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود محيي الدين: بعض الدول الكبرى اقتصاديا تواجه صعوبات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

محمود محي الدين
محمود محي الدين
هاني حسين

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ العالم بعيد عن تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، ولكن ثمة استثناءات، فالصين احتفلت بالقضاء على الفقر المدقع في 2020، والهند أكدت ذلك أيضا في 2024، بسبب زيادة معدلات النمو والاستثمار في البشر والبنية الأساسية والتكنولوجية والتصدي للصدمات الخارجية.

وأضاف محيي الدين في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كذلك، هناك عدد من الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحقق نتائج مهمة في هذا الصدد، ولكن عموم الدول الأخرى تواجه مشكلة بما في ذلك عدد من الكبرى اقتصاديا".

وحول السيناريو إذا لم يتم تحقيق كل الأهداف التي تم العمل عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، قال: "نتحدث عن التعجيل والتسريع وحشد التمويل، وهناك أفق للتفاؤل إذا تم العمل على مستويين، وإذا اكتفينا بمتابعة التنافس بين الدول المهيمنة على الأمور الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية مثل دول المعسكر الغربي والولايات المتحدة، وتنافسها المحموم مع دول مثل الصين وجيرانها، سنجد أن مجالات الصراع وعدم التعاون أكثر من التعاون والتكامل".

وواصل: "ولكن.. هناك نموذج في التعاون الإقليمي تقوده دول الآسيان مثل سنغافورة وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا، وبالمناسبة، هناك زيارة رفيعة المستوى ومهمة لمصر قريبا، وأعتقد أنّ رئيس سنغافورة سيزور مصر، وستكون فرصة لمناقشة موضوعات مهمة مثل التعاون الثنائي، كما أن مصر دولة معتبرة في التعاون الإقليمي، ومن الممكن أن يكون هناك تبادل للمشورة في هذا الشأن".

وأردف: "هذه الدول تتبنى منهج شديد البراجماتية والمرونة، وهو ما كان له أثر إيجابي للغاية في تطوير التجارة والاستثمار، كما جرى تحييد الخلافات السياسية في بعض الأمور، رغم أن بعض بلدان آسيان عانت من الحروب بينها وبعضها مثل كمبوديا وفيتنام، وقريبا، كان هناك مناوشات على الحدود بين كمبوديا وتايلاند، ولكن هذه الدول عقدت قمة معتبرة استضافتها ماليزيا، ودعت لها القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي والصين".

محمود محي الدين الاقتصاد التنمية مصر النمو الاقتصادي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

ماهر فرغلى

ماهر فرغلى : جماعة الإخوان تدير شبكة معقدة في بريطانيا وتستهدف مصر ضمن مشروع دولي مشبوه

محمود محي الدين

محيي الدين: مصر تتبنى إنشاء منتدى للمقترضين لتعزيز التعاون أمام مؤسسات التمويل الدولية

غزة

محلل فلسطيني: إسرائيل تمارس إبادة جماعية في غزة وتسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد