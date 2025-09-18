أحمد حسن يتحسر على وضع الإسماعيلي في الدوري

علق أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، على فوز الزمالك على حساب الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في مباراة اليوم، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة “أون سبورت”: "المباراة كانت جيدة، ولكن الجميع حزين للغاية على الوضع الذي وصل إليه نادي مثل الإسماعيلي، لأن هذه ليست مكانته الحقيقية".

وأضاف: “لابد أن يوجد حلول مادية في أقرب وقت، وأن يأتي شخص يملك إمكانيات مالية، لمساعدة الإسماعيلي، ويجب أن نتفق أن اليوم لغة المال هي التي تتحكم في كرة القدم”.

وأشاد الصقر بلاعب الزمالك قائلًا: “عبدالله السعيد لاعب يحتذى به، ويجب على اللاعبين الصغار أن يتعلموا منه الوعي التكتيكي، فأغلب المدربين يؤكدون أننا نمتلك لاعبين جيدين، لكن المشكلة تكمن في الجانب التكتيكي”.