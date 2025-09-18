قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
رياضة

أحمد حسن يتحسر على وضع الإسماعيلي في الدوري

احمد حسن
احمد حسن
يمنى عبد الظاهر

علق أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، على فوز الزمالك على حساب الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في مباراة اليوم، بالجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة “أون سبورت”: "المباراة كانت جيدة، ولكن الجميع حزين للغاية على الوضع الذي وصل إليه نادي مثل الإسماعيلي، لأن هذه ليست مكانته الحقيقية".

وأضاف: “لابد أن يوجد حلول مادية في أقرب وقت، وأن يأتي شخص يملك إمكانيات مالية، لمساعدة الإسماعيلي، ويجب أن نتفق أن اليوم لغة المال هي التي تتحكم في كرة القدم”.

وأشاد الصقر بلاعب الزمالك قائلًا: “عبدالله السعيد لاعب يحتذى به، ويجب على اللاعبين الصغار أن يتعلموا منه الوعي التكتيكي، فأغلب المدربين يؤكدون أننا نمتلك لاعبين جيدين، لكن المشكلة تكمن في الجانب التكتيكي”.

أحمد حسن فوز الزمالك بطولة الدوري المصري الإسماعيلي عبدالله السعيد الصقر

