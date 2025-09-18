أحمد فايق: مشهد إنساني في متحف المستقبل أبكاني.. والروبوتات لا تُعوّض غياب المشاعر

روى الإعلامي أحمد فايق تفاصيل زيارته لـمتحف المستقبل في كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن التجربة التي خاضها داخل المتحف كانت "مبهرة"، حيث شهد محاكاة تكنولوجية متقدمة تجسد ما قد يبدو عليه العالم في المستقبل من تطور في مجالات الطوارئ والرعاية الصحية.

وقال فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" عبر قناة dmc، إن أحد العروض التفاعلية داخل المتحف قدّم محاكاة لحادث مستقبلي، تدخل فيه الذكاء الاصطناعي بشكل كامل

وأشار إلى أن المشهد الذي رآه داخل المستشفى ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه، حيث تم تشخيص حالة أحد المصابين بواسطة الروبوتات، واتُخذ قرار ببتر قدمه لإنقاذ حياته:

وأوضح فايق أن هذه التجربة جعلته يشعر بالقلق من مستقبل يُدار بالكامل بواسطة التكنولوجيا

أشار فايق إلى خبر أثار انتباهه من ألبانيا، التي أعلنت مؤخرًا عن تعيين أول "وزيرة ذكاء اصطناعي افتراضية"، تتولى الإشراف على المناقصات الحكومية بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.