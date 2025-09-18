وزير الثقافة الموريتاني يؤكد مجدداً دعم بلاده للمرشح المصري لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

أكد الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني دعم بلاده للدكتور خالد العناني للمرشح المصري لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، الذي حظي بموافقة وترشيح جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لهذا المنصب الدولي الهام، مضيفاً أن الخبرة والتجربة الكبيرة تؤهله لأن يكون أول عربي يتولى رئاسة المنظمة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير الدكتور أحمد طايع سفير مصر بنواكشوط مع الوزير الموريتاني في إطار متابعة نتائج الدورة الثانية للجنة المصرية الموريتانية المشتركة التي عقدت برئاسة وزيري خارجية البلدين في نواكشوط يوم ٢٧ مايو ٢٠٢٥ ونتائج زيارة وزير الخارجية لموريتانيا يومي ٢٦ و٢٧ مايو الماضي.

واستعرض السفير المصري تطورات تنفيذ الاتفاقات والمشروعات التي تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة وزيارة وزير الخارجية لموريتانيا، واتفق الجانبان على استغلال الزخم الذي شهدته العلاقات بين البلدين لتطوير وتعزيز التعاون في كافة المجالات، وخاصة في المجال الثقافي بين البلدين.

كما ناقش السفير طايع الجهود الجارية لتعزيز مشاركة دور النشر المصرية العامة والخاصة في النسخة الأولى من معرض نواكشوط الدولي للكتاب الذي سيعقد خلال الفترة (٢٠-٢٦) أكتوبر ٢٠٢٥، والتي بفضلها يتوقع أن تكون مشاركة دور النشر المصرية هي الأكبر في المعرض، بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، ويؤكد الدور الثقافي المصري الرائد على الصعيد العربي.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لتطوير المركز الثقافي، والدور التاريخي الذي لعبه خلال الفترة المقبلة ليستعيد مكانته كشعلة للنشاط الفكري على الساحة الموريتانية منذ إنشائه عام ١٩٦٤.

