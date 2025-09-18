قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
أخبار العالم

وزير الثقافة الموريتاني يؤكد مجدداً دعم بلاده للمرشح المصري لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

الحسين ولد مدو
الحسين ولد مدو
أ ش أ

 أكد الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني دعم بلاده للدكتور خالد العناني للمرشح المصري لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، الذي حظي بموافقة وترشيح جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لهذا المنصب الدولي الهام، مضيفاً أن الخبرة والتجربة الكبيرة تؤهله لأن يكون أول عربي يتولى رئاسة المنظمة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير الدكتور أحمد طايع سفير مصر بنواكشوط مع الوزير الموريتاني في إطار متابعة نتائج الدورة الثانية للجنة المصرية الموريتانية المشتركة التي عقدت برئاسة وزيري خارجية البلدين في نواكشوط يوم ٢٧ مايو ٢٠٢٥ ونتائج زيارة وزير الخارجية لموريتانيا يومي ٢٦ و٢٧ مايو الماضي.
واستعرض السفير المصري تطورات تنفيذ الاتفاقات والمشروعات التي تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة وزيارة وزير الخارجية لموريتانيا، واتفق الجانبان على استغلال الزخم الذي شهدته العلاقات بين البلدين لتطوير وتعزيز التعاون في كافة المجالات، وخاصة في المجال الثقافي بين البلدين.
كما ناقش السفير طايع الجهود الجارية لتعزيز مشاركة دور النشر المصرية العامة والخاصة في النسخة الأولى من معرض نواكشوط الدولي للكتاب الذي سيعقد خلال الفترة (٢٠-٢٦) أكتوبر ٢٠٢٥، والتي بفضلها يتوقع أن تكون مشاركة دور النشر المصرية هي الأكبر في المعرض، بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، ويؤكد الدور الثقافي المصري الرائد على الصعيد العربي.
وتطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لتطوير المركز الثقافي، والدور التاريخي الذي لعبه خلال الفترة المقبلة ليستعيد مكانته كشعلة للنشاط الفكري على الساحة الموريتانية منذ إنشائه عام ١٩٦٤.
 

الحسين البرلمان اليونسكو

