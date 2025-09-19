سيارات تسلا تحتجز الأطفال بداخلها.. واستغاثات عالمية للتحقيق

أبلغ عدد من أولياء الأمور في الولايات المتحدة عن حوادث خطيرة تتعلق بسيارة تسلا Model Y 2021، حيث اضطر أربعة منهم إلى كسر نوافذ سياراتهم لإنقاذ أطفال عالقين بالداخل.

وأكدت الشكاوى أن الأبواب الخلفية لم تعمل بالشكل الصحيح، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن سلامة الركاب الصغار.

فتح تحقيق رسمي حول حوادث تسلا

أعلنت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أنها فتحت تحقيقًا أوليًا يشمل نحو 174 ألف سيارة من هذا الطراز.

وتركز التحقيقات على مقابض الأبواب الخلفية الإلكترونية في تسلا، إذ تبين أن تعطلها يمنع فتح الأبواب عند انقطاع الكهرباء.

بحسب تقارير الآباء، توقفت الكهرباء عن السيارة فجأة بعد خروجهم منها، مما أدى إلى تعطل أقفال الأبواب الخارجية.

ورغم وجود أزرار يدوية داخلية لفتح الأبواب، إلا أن الأطفال الصغار لم يتمكنوا من استخدامها.

أشار تقرير التحقيق إلى أن المشكلة مرتبطة بعدم تلقي أقفال الأبواب الإلكترونية جهدًا كهربائيًا كافيًا.

كما أظهرت فواتير الإصلاح استبدال بطاريات منخفضة الجهد بعد هذه الحوادث، دون أن تصدر السيارة تحذيرات مسبقة عن انخفاض الطاقة.

أوضحت الإدارة الأمريكية أن انحباس الأطفال داخل السيارة يعد أمرًا بالغ الخطورة، خاصة في حالات الطوارئ مثل ارتفاع درجات الحرارة.

وتعتبر هذه الحوادث خطوة أولى قد تمهد لقرار استدعاء رسمي إذا ثبت أن العيب يشكل خطرًا غير مقبول على السلامة.

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات المتعلقة بـ تسلا خلال السنوات الأخيرة، شملت قضايا تصميمية ونظام القيادة الآلية.

ولم تكن تسلا وحدها في مواجهة هذه المشكلات، إذ تعرضت شركات أخرى مثل فورد لانتقادات مماثلة، حيث استدعيت سيارات موستانج ماك-إي بعد اكتشاف أعطال في أنظمة الأبواب الإلكترونية.

بينما قد تلجأ تسلا إلى حلول مشابهة لما فعلته فورد، مثل إطلاق تحديث برمجي لإصدار تحذيرات أوضح عند انخفاض شحن البطارية، يبقى القرار النهائي معلقًا بنتائج المراجعة الحالية.

وحتى ذلك الحين، يظل مالكو Model Y 2021 أمام تساؤلات جدية حول موثوقية سياراتهم وسلامة الركاب.