مينا أبو الدهب: أهدي تكريمي في ملتقي أولادنا لليائسين

رصدت عدسة صدى البلد صورا للفنان مينا أبو الدهب في تكريمة في ملتقي أولادنا.

قال مينا أبو الدهب لصدى البلد: سعيد و فخور بتكريمي في ملتقي اولادنا تكريم يعتبر من الجمهور و الناس ليا فخر كبير لي.

وأضاف مينا أبو الدهب: أهدي تكريمي للأشخاص البائسة و اقول لهم خلي عندكم أمل انا تعرضت التنمر و موافق كثير صعبة لكن الحمد لله في التمثيل وصلت لحب الجمهور و نجاح كبير و أن شاء الله اقدر دائما أسعد الجمهور.

حرص على الحضور العديد من النجوم و الشخصيات العامة رانيا فريد شوقي ، ميدو عادل ، بطلة فيلم سنو وايت مريم ، مينا أبو الدهب ، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ، وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي ، حمزة العيلي.