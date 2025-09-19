قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية: نسعى لتفعيل المجلس التنسيقي الأعلى برئاسة السيسي ومحمد بن سلمان

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
البهى عمرو

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي في إطار ما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان الولي العهد السعودي في اللقاء الأخير الذي عُقد بينهما في نيوم بتكثيف الاتصالات والتشاور بين البلدين الشقيقين.

وأضاف في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية: "هذه زيارة طبيعية لدولة شقيقة تربطنا بها علاقات وثيقة للغاية، وتأتي في إطار التشاور المستمر حول ما تموج به المنطقة من أزمات وتطورات شديدة الخطورة وتحديات إقليمية وأمنية تلقي بظلالها على الاستقرار في المنطقة.

وتابع: "فبالتالي كانت فرصة مهمة جداً لكي أتحدث مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية حول رؤيتنا والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، الأوضاع الشديدة القسوة في قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية، الأوضاع الأمنية الإقليمية بشكل عام في المنطقة، وأيضاً العديد من الملفات الإقليمية الأخرى في مقدمتها السودان، خاصة وأن مصر والمملكة هما عضوان داخل اللجنة الرباعية التي تضم أيضاً الشقيقة الإمارات وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية".

وأردف: "تحدثنا أيضاً عن الأوضاع في ليبيا، في سوريا، في لبنان، واليمن الشقيق، بالإضافة إلى ذلك كان في حوار مطول مع سمو الأمير وأيضاً مع معالي وزيري الصناعة والتجارة السعوديين حول العلاقات الثنائية، تطويرها، تفعيل المجلس التنسيقي الأعلى برئاسة فخامة الرئيس السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان، وأيضاً تفعيل كل الأطر القائمة في إطار هذا المجلس التنسيقي الأعلى في كافة المجالات التجارية، الاقتصادية، السياسية، التنموية، الاستثمارية".

الخارجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

ترشيحاتنا

وفاة سورية

وفاة سيدة سورية على مقعد حديقة عامة تثير تعاطف الكثيرين

يمني شري

ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود.. مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات بروسيا

بالصور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد