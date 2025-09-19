الخارجية: نسعى لتفعيل المجلس التنسيقي الأعلى برئاسة السيسي ومحمد بن سلمان

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي في إطار ما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان الولي العهد السعودي في اللقاء الأخير الذي عُقد بينهما في نيوم بتكثيف الاتصالات والتشاور بين البلدين الشقيقين.

وأضاف في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية: "هذه زيارة طبيعية لدولة شقيقة تربطنا بها علاقات وثيقة للغاية، وتأتي في إطار التشاور المستمر حول ما تموج به المنطقة من أزمات وتطورات شديدة الخطورة وتحديات إقليمية وأمنية تلقي بظلالها على الاستقرار في المنطقة.

وتابع: "فبالتالي كانت فرصة مهمة جداً لكي أتحدث مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية حول رؤيتنا والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، الأوضاع الشديدة القسوة في قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية، الأوضاع الأمنية الإقليمية بشكل عام في المنطقة، وأيضاً العديد من الملفات الإقليمية الأخرى في مقدمتها السودان، خاصة وأن مصر والمملكة هما عضوان داخل اللجنة الرباعية التي تضم أيضاً الشقيقة الإمارات وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية".

وأردف: "تحدثنا أيضاً عن الأوضاع في ليبيا، في سوريا، في لبنان، واليمن الشقيق، بالإضافة إلى ذلك كان في حوار مطول مع سمو الأمير وأيضاً مع معالي وزيري الصناعة والتجارة السعوديين حول العلاقات الثنائية، تطويرها، تفعيل المجلس التنسيقي الأعلى برئاسة فخامة الرئيس السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان، وأيضاً تفعيل كل الأطر القائمة في إطار هذا المجلس التنسيقي الأعلى في كافة المجالات التجارية، الاقتصادية، السياسية، التنموية، الاستثمارية".