النقل: فتح حركة المرور بالدائري الإقليمي من تقاطع الاسكندرية الزراعي وحتى السويس الصحراوي

أجرى المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه كل من اللواء ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء عمرو البيلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية واللواء أمجد انور نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية واللواء علاء فتح الله مدير الادارة العامة للمررو و رؤساء الشركات المنفذة جولة تفقدية بمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة الطريق وذلك في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع الاسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع السويس الصحراوي.

وتابع الوزير خلال هذه المسافة ، تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتي تقاطعه مع طريق بلبيس، وكذلك أعمال تحويل الرصف الاسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع الاسكندرية الصحراوي لتحمل الأحمال والكثافات المروريه العالية تأمينا لسلامة مستخدمي الطريق.

كما تم متابعة الاجراءات التي تم تنفيذها لزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بها وكذلك الاهتمام بأعمال النيو جرسي لفصل الحركة بالاتجاهين وغلق فتحات النيو جرسي التي تؤدي إلى الخروج او الدخول للطريق الدائري الاقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية او السكنية، واعمال تكثيف العلامات الإرشادية و التحذيرية والضوئية على مدار الساعة وأماكن العمل .

وفي ختام جولته اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في ختام الجولة مع قيادات وزراتي النقل والداخلية ورؤساء الشركات المنفذة تم التاكيد على انه تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وتيسيرا على مستخدمى الطريق وبعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره تقرر ابتداء من صباح يوم غدالسبت الموافق 20 سبتمبر 2025 فتح الحركة أمام القادم من طرق ( القاهرة/ إسكندرية الزراعى ؛ وشبرا بنها ، وبنها/ المنصورة ، وبنها /الزقازيق) فى اتجاه طريق السويس الصحراوى

و استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوى و الذى لم يغلق لتكون الحركة فى الاتجاهين من تقاطع الاقليمي مع طريق القاهرة السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى والعكس وفى اتجاه واحد فى المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق الاسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوى، واستمرار التنسيق مع وزاره الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادره لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات سواء في هذا الطريق او كافه طرق الجمهورية.