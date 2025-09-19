قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الامم المتحدة : فرص دعم سكان غزة الجائعين تعرقل بشكل منهجي

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل


أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة انهيار آخر سبل الحياة المتبقية للمدنيين في مدينة غزة وسط تصاعد العمليات العسكرية.

وأشارت الأونروا بحسب ماصرح به  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى تضرر 11 منشأة للأونروا بضربات إسرائيلية خلال 5 أيام.

وقال المكتب الأممي أن منشآت الأونروا المتضررة والتي تأثرت بشدة بالضربات الإسرائيلية كانت مراكز لجوء طارئة لنحو 11 ألف شخص.

وذكر المكتب أن أكثر من مليون نازح داخل قطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي.

كما حذر المكتب الأممي من أن فرص دعم السكان الجائعين تعرقل بشكل منهجي.

غزة الأمم المتحدة الأونروا منشآت الأونروا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة

