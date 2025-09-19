الامم المتحدة : فرص دعم سكان غزة الجائعين تعرقل بشكل منهجي



أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة انهيار آخر سبل الحياة المتبقية للمدنيين في مدينة غزة وسط تصاعد العمليات العسكرية.

وأشارت الأونروا بحسب ماصرح به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى تضرر 11 منشأة للأونروا بضربات إسرائيلية خلال 5 أيام.

وقال المكتب الأممي أن منشآت الأونروا المتضررة والتي تأثرت بشدة بالضربات الإسرائيلية كانت مراكز لجوء طارئة لنحو 11 ألف شخص.

وذكر المكتب أن أكثر من مليون نازح داخل قطاع غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي.

كما حذر المكتب الأممي من أن فرص دعم السكان الجائعين تعرقل بشكل منهجي.