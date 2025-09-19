مطار مرسى علم يستقبل 22 رحلة أوروبية ويرفع نسب الإشغال السياحي

استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الجمعة 22 رحلة طيران دولية، غالبيتها من المطارات الأوروبية، ضمن جدول أسبوعي يشمل 184 رحلة من 15 دولة حول العالم خلال الفترة من السبت الماضي حتى الجمعة المقبلة، في مؤشر واضح على تزايد الإقبال السياحي على شواطئ البحر الأحمر.

ووفق جداول الرحلات، تصدرت بولندا قائمة الدول الوافدة بعدد 8 رحلات اليوم، تلتها ألمانيا بـ6 رحلات، فيما وصلت 5 رحلات من إيطاليا و3 من جمهورية التشيك، ما يعكس تنوع الجنسيات والثقة المتزايدة في المقصد المصري بين الأسواق السياحية الأوروبية.

وقد كثفت سلطات مطار مرسى علم إجراءاتها لتيسير دخول السياح الوافدين، مع الالتزام التام بالتدابير الأمنية والاحترازية، قبل انتقال السائحين إلى الفنادق، حيث شهدت فنادق المدينة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال خلال الأسبوع الجاري.

تأتي الرحلات الأسبوعية من مجموعة واسعة من الدول، أبرزها بولندا، ألمانيا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، إضافة إلى دول أخرى، ما يؤكد استمرار تدفق الحركة الجوية المنتظمة التي تعزز موقع مرسى علم كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر.