شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 22 رحلة أوروبية ويرفع نسب الإشغال السياحي

ابراهيم جادالله

استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الجمعة 22 رحلة طيران دولية، غالبيتها من المطارات الأوروبية، ضمن جدول أسبوعي يشمل 184 رحلة من 15 دولة حول العالم خلال الفترة من السبت الماضي حتى الجمعة المقبلة، في مؤشر واضح على تزايد الإقبال السياحي على شواطئ البحر الأحمر.

ووفق جداول الرحلات، تصدرت بولندا قائمة الدول الوافدة بعدد 8 رحلات اليوم، تلتها ألمانيا بـ6 رحلات، فيما وصلت 5 رحلات من إيطاليا و3 من جمهورية التشيك، ما يعكس تنوع الجنسيات والثقة المتزايدة في المقصد المصري بين الأسواق السياحية الأوروبية.

وقد كثفت سلطات مطار مرسى علم إجراءاتها لتيسير دخول السياح الوافدين، مع الالتزام التام بالتدابير الأمنية والاحترازية، قبل انتقال السائحين إلى الفنادق، حيث شهدت فنادق المدينة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال خلال الأسبوع الجاري.

تأتي الرحلات الأسبوعية من مجموعة واسعة من الدول، أبرزها بولندا، ألمانيا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، إضافة إلى دول أخرى، ما يؤكد استمرار تدفق الحركة الجوية المنتظمة التي تعزز موقع مرسى علم كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر.

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل كنس البيت ليلا

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

جوجل Gemini

خطوة بخطوة.. أسهل طريقة لعمل صور الترند الجديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

اطارات السيارة

7 نصائح لحماية إطارات السيارات من التلف والمخاطر

جيتور X90 PLUS 

بمساحة عائلية.. جيتور X90 PLUS أعلى فئة| أسعار سوق المستعمل

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

