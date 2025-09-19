تشييع جثمان شقيقة الفنان أحمد صيام من مسجد عمرو بن العاص| شاهد

شيعت منذ قليل جنازة شقيقة الفنان أحمد صيام، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

أعلن الفنان أحمد صيام، منذ قليل، رحيل شقيقته نادية صيام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب صيام: “انتقلت إلى رحمة الله شقيقتي نادية صيام، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص”.

صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

وكان قد أكد الفنان أحمد صيام أن المكسب الحقيقي لأي فنان لا يتمثل فقط في المال، بل في محبة الناس واحترامهم له، وأن يشعر الجمهور بأن هذا الفنان يؤدي عمله بإخلاص وإتقان، قائلاً: «هذا باب من أبواب الرزق، فالرزق لا يقتصر على المال كما علمونا قديمًا، بل يشمل الصحة، ومحبة الناس، والأسرة، والأبناء، والتاريخ العائلي، ولمّة العائلة، وكل هذه نعم حقيقية».

وأضاف أحمد صيام، في تصريحات تليفزيونية ، أن «المال يأتي لكي يُصرف، لكن الصحة لا يمكن تعويضها أو شراؤها» مشيرًا إلى أن كل فنان ينال نصيبه المستحق من التقدير والفرص، حتى إن لم تكن مادّية في المقام الأول.





