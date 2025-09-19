ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية في بنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة المنشية بمدينة بنها لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 4 طوابق بشارع سليمان باشا بمنطقة الشدية بمدينة بنها.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها لبقية أجزاء العقار.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الخسائر على التلفيات بالمكان محل الحريق.