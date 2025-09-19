قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية في بنها

الحريق
الحريق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة المنشية بمدينة بنها لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير  أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 4 طوابق بشارع سليمان باشا بمنطقة الشدية بمدينة بنها.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها لبقية أجزاء العقار.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الخسائر على التلفيات بالمكان محل الحريق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

