محافظ أسوان: إنطلاق "صحح مفاهيمك"لنشر الوسطية ومواجهة التطرف.. الأحد

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجهود وزارة الأوقاف المصرية فى نشر التوعية وتصحيح مفاهيم الدين ، مع تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم وترحيبها بمبادرة "صحح مفاهيمك" التى ستطلقها الوزارة يوم الأحد المقبل ، بحضور وتشريف ورعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة وترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس والخطب وغيرها بما يساهم فى مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والإنحرافات الفكرية .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم إطلاق باكورة المبادرة فى أسوان بكلية الدراسات الإسلامية يوم الأحد 21 سبتمبر ، وذلك بحضور شعبى وتنفيذى ، وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس والشباب والرياضة وأئمة المساجد بالتزامن مع إطلاق المبادرة من العاصمة الادارية الجديد .

ومن جانبه أوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم من خلال مواجهة التطرف الدينى ، والتطرف اللادينى ، والسلوكيات الخطرة على تماسك المجتمع ، وكذلك بناء الإنسان وصناعة الحضارات ، بالإضافة إلى التأكيد على الشخصية والهوية المصرية .

صحح مفاهيمك

ولفت بأن المبادرة تأتى إنطلاقاً من الدور الوطنى المشترك بين مؤسسات الدولة ، وفى إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، وحرص وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف على تعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة أسوان بما يعيد الدور الريادى والتربوى للمؤسسات المصرية ، وخاصة أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع ، ولاسيما الشباب لتعزيز ثقافة الإعتدال ، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية ، ودعم الأمن الفكرى بما يحقق الإستقرار والسلم الإجتماعى ، ويساهم فى بناء وعى دينى مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن .

وفى هذا السياق كلف محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بعقد إجتماع تنسيقى حضره اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المختصة للإعداد والتجهيز وتوفير كافة مقومات النجاح لهذه المبادرة الهامة .