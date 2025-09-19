قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة
عمل شيال ووصيته لم تنفذ.. أسرار في حياة جميل راتب
سر مقولة المحمول قطعة من إسرائيل.. حكاية تطبيق يتسلل إلى هواتف سامسونج في الشرق الأوسط
عبر منصة إكس.. وزير دفاع الاحتلال يهدد زعيم ميليشيا الحوثي بالاغتيال
الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين
إيرادات السينما أمس.. تفوق عمرو يوسف والشاطر بالمركز الثاني
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: إنطلاق "صحح مفاهيمك"لنشر الوسطية ومواجهة التطرف.. الأحد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجهود وزارة الأوقاف المصرية فى نشر التوعية وتصحيح مفاهيم الدين ، مع تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم وترحيبها بمبادرة "صحح مفاهيمك" التى ستطلقها الوزارة يوم الأحد المقبل ، بحضور وتشريف ورعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة وترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والدروس والخطب وغيرها بما يساهم فى مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والإنحرافات الفكرية .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم إطلاق باكورة المبادرة فى أسوان بكلية الدراسات الإسلامية يوم الأحد 21 سبتمبر ، وذلك بحضور شعبى وتنفيذى ، وبمشاركة طلاب الجامعة والمدارس والشباب والرياضة وأئمة المساجد بالتزامن مع إطلاق المبادرة من العاصمة الادارية الجديد .

ومن جانبه أوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم من خلال مواجهة التطرف الدينى ، والتطرف اللادينى ، والسلوكيات الخطرة على تماسك المجتمع ، وكذلك بناء الإنسان وصناعة الحضارات ، بالإضافة إلى التأكيد على الشخصية والهوية المصرية .

صحح مفاهيمك

ولفت بأن المبادرة تأتى إنطلاقاً من الدور الوطنى المشترك بين مؤسسات الدولة ، وفى إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، وحرص وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف على تعزيز أواصر التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة أسوان بما يعيد الدور الريادى والتربوى للمؤسسات المصرية ، وخاصة أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع ، ولاسيما الشباب لتعزيز ثقافة الإعتدال ، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية ، ودعم الأمن الفكرى بما يحقق الإستقرار والسلم الإجتماعى ، ويساهم فى بناء وعى دينى مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن .

وفى هذا السياق كلف محافظ أسوان السكرتير العام اللواء ماهر هاشم بعقد إجتماع تنسيقى حضره اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية المختصة للإعداد والتجهيز وتوفير كافة مقومات النجاح لهذه المبادرة الهامة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: القرآن الكريم أهدى كتاب أنزل من السماء

الجامع الأزهر

خطيب الأزهر: طلب العلم ليس مقصورا على الشريعة فقط.. فيديو

الدكتور ربيع الغفير

خطيب الأزهر: هكذا رفع الله الدرجات لأهل العلم في القرآن.. فيديو

بالصور

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد