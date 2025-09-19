486 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على تباين، حيث سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 35,403 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى 43,354.17 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند 10,618.95 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليصل إلى 14,092.05 نقطة.

سجل مؤشر "تميز" تراجعًا حادًا بنسبة 9.06% ليغلق عند 17,002.61 نقطة.

حركة التداول الأسبوعية

إجمالي قيمة التداول: 395.6 مليار جنيه

كمية التداول: 11.550 مليار ورقة مالية

عدد العمليات: 550 ألف عملية

مقارنة بالأسبوع السابق:

قيمة التداول كانت 486.2 مليار جنيه

كمية التداول بلغت 6.842 مليار ورقة

عدد العمليات: 601 ألف عملية

توزيع التداول داخل المقصورة:

الأسهم: 5.87% من إجمالي التداول

السندات وأذون الخزانة: 94.13%

رأس المال السوقي للبورصة المصرية

ربح رأس المال السوقي نحو 22.1 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليغلق عند 2.509 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 0.9%.

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ارتفع من 1.344 إلى 1.359 تريليون جنيه (+1.1%)

رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجع من 631.7 إلى 624.7 مليار جنيه (–1.1%)

رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا ارتفع من 1.976 إلى 1.984 تريليون جنيه (+0.4%)

رأس المال السوقي لبورصة النيل انخفض من 2.5 إلى 2.4 مليار جنيه (–2.9%)