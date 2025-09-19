قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
دعاء العام الدراسي الجديد للمعلمين والطلاب لتيسير العلم والنجاح والتوفيق
وزير الدفاع الباكستاني يفجر مفاجأة: السلاح النووي جزء من اتفاقنا مع السعودية
إسرائيل تعترض على زيارات الصليب الأحمر لأسرى غزة في سجونها
ابنة ضحية بورسعيد: أمي بحثت عن سند فكان هو قاتـ لها
اقتصاد

486 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على تباين، حيث سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 35,403 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى 43,354.17 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند 10,618.95 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليصل إلى 14,092.05 نقطة.

سجل مؤشر "تميز" تراجعًا حادًا بنسبة 9.06% ليغلق عند 17,002.61 نقطة.

حركة التداول الأسبوعية

إجمالي قيمة التداول: 395.6 مليار جنيه

كمية التداول: 11.550 مليار ورقة مالية

عدد العمليات: 550 ألف عملية

مقارنة بالأسبوع السابق:

قيمة التداول كانت 486.2 مليار جنيه

كمية التداول بلغت 6.842 مليار ورقة

عدد العمليات: 601 ألف عملية

توزيع التداول داخل المقصورة:

الأسهم: 5.87% من إجمالي التداول

السندات وأذون الخزانة: 94.13%

رأس المال السوقي للبورصة المصرية

ربح رأس المال السوقي نحو 22.1 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليغلق عند 2.509 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 0.9%.

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ارتفع من 1.344 إلى 1.359 تريليون جنيه (+1.1%)

رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجع من 631.7 إلى 624.7 مليار جنيه (–1.1%)

رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا ارتفع من 1.976 إلى 1.984 تريليون جنيه (+0.4%)

رأس المال السوقي لبورصة النيل انخفض من 2.5 إلى 2.4 مليار جنيه (–2.9%)

 

مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها مؤشرات البورصة المصرية المؤشر الرئيسي

