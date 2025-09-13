قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاون بين وكالة الشراكة والصندوق العربي فى تعزيز تنمية الدول الإفريقية
الحكمة من تحريم الوشم في الإسلام.. 4 أسباب لا يعرفها كثيرون
تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة
الصقر: وصلنا بنسبة كبيرة للمونديال..وسوء النتائج سيكون سبب رحيل حسام حسن
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 13-9-2025
علمتني احترام العمل.. يسر فاروق فلوكس توجه له رسالة مؤثرة .. صور
مسؤول أمريكي يكشف سبب مقتـ.ل الناشط السياسي كيرك
سفير مصر يناقش فرص التعاون مع جنوب أفريقيا بمجال الكابلات البحرية
دعاء النبي للغنى من الفقر.. كلمات قصيرة تمنحك البركة في الرزق
هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البورصة المصرية على أعتاب مستويات تاريخية جديدة| تفاصيل

أرشفية
أرشفية
منار عبد العظيم

أكد المحلل المالي ريمون نبيل أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لا يزال يتحرك في نطاق اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن السوق أظهر قوة شرائية واضحة بالقرب من مستويات الدعم الرئيسة، بالرغم من التراجعات التصحيحية الأخيرة.

وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن المؤشر قد يختبر مستوى 36,200 نقطة في الفترة المقبلة، وإذا نجح في اختراقه فمن المحتمل أن يسجل مستويات تاريخية جديدة خلال الربع الأخير من العام.

  تراجع الفائدة عنصر محفّز لتدفق السيولة

أوضح نبيل أن استمرار تراجع أسعار الفائدة يعتبر عاملًا إيجابيًا يدعم تدفقات السيولة نحو الأسهم، وخاصة في قطاعات العقارات، البتروكيماويات، والصناعة. وهو ما يمنح السوق قوة إضافية لتعزيز مكاسبه المنتظرة.

وأشار إلى أن المستثمرين بدأوا يعيدون توجيه محافظهم الاستثمارية نحو الأسهم ذات الأساس القوي، خاصة مع التوقعات بتحسن نتائج أعمال العديد من الشركات في هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.

  التذبذب طبيعي قبل انطلاق الصعود

وشدد المحلل المالي على أن حالة التذبذب الحالية لا تعكس ضعفًا في السوق، بل تعتبر مرحلة صحية وطبيعية قبل بدء موجة صعود جديدة، داعيًا المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء المضاربات قصيرة الأجل والتركيز على الأسهم القيادية ذات الأداء المستقر.

 ووجه نبيل نصيحة للمستثمرين قائلاً"الفرص لا تزال قائمة في السوق.. لكن العبرة باختيار التوقيت المناسب والسهم الصحيح".

المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 أرقام وأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

دعارة - ارشيفية

تفاصيل سقوط 6رجال و7 سيدات يديرون شبكة لممارسة الرذيلة بالنزهة

ترشيحاتنا

محمود الهباش

الهباش: لغة المصالح السبيل لإقناع واشنطن بإنهاء الاحتلال

أحمد سعد

هيثم نبيل: أحمد سعد نجاحه مستحق.. وأغانيه قريبة من الجمهور

حميد الشاعري

هيثم نبيل يكشف تفاصيل تعاونه مع حميد الشاعري في ألبومه الجديد

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام

أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!
أطعمة صحية… لكنها قد تضرّك إن تناولتها بهذه الطريقة!

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد