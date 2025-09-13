البورصة المصرية على أعتاب مستويات تاريخية جديدة| تفاصيل

أكد المحلل المالي ريمون نبيل أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لا يزال يتحرك في نطاق اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن السوق أظهر قوة شرائية واضحة بالقرب من مستويات الدعم الرئيسة، بالرغم من التراجعات التصحيحية الأخيرة.

وأضاف، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن المؤشر قد يختبر مستوى 36,200 نقطة في الفترة المقبلة، وإذا نجح في اختراقه فمن المحتمل أن يسجل مستويات تاريخية جديدة خلال الربع الأخير من العام.

تراجع الفائدة عنصر محفّز لتدفق السيولة

أوضح نبيل أن استمرار تراجع أسعار الفائدة يعتبر عاملًا إيجابيًا يدعم تدفقات السيولة نحو الأسهم، وخاصة في قطاعات العقارات، البتروكيماويات، والصناعة. وهو ما يمنح السوق قوة إضافية لتعزيز مكاسبه المنتظرة.

وأشار إلى أن المستثمرين بدأوا يعيدون توجيه محافظهم الاستثمارية نحو الأسهم ذات الأساس القوي، خاصة مع التوقعات بتحسن نتائج أعمال العديد من الشركات في هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.

التذبذب طبيعي قبل انطلاق الصعود

وشدد المحلل المالي على أن حالة التذبذب الحالية لا تعكس ضعفًا في السوق، بل تعتبر مرحلة صحية وطبيعية قبل بدء موجة صعود جديدة، داعيًا المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء المضاربات قصيرة الأجل والتركيز على الأسهم القيادية ذات الأداء المستقر.

ووجه نبيل نصيحة للمستثمرين قائلاً"الفرص لا تزال قائمة في السوق.. لكن العبرة باختيار التوقيت المناسب والسهم الصحيح".