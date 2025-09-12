قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إسرائيل تتهم قطر بإيواء قادة حماس ومجلس الأمن يدين استهداف الدوحة
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم 12-9-2025
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية

قال المحلل المالي ريمون نبيل إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ما زال يتحرك في نطاق صاعد على المدى المتوسط رغم عمليات التصحيح الأخيرة، مؤكدًا أن السوق أظهر قوة شرائية واضحة بالقرب من مستويات الدعم الرئيسة.


وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أن المؤشر مرشح لاختبار مستوى 36,200 نقطة خلال الفترة المقبلة، وإذا نجح في اختراقها فمن المرجح تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال الربع الأخير من العام.


وأوضح نبيل أن استمرار تراجع أسعار الفائدة سيكون عنصرًا داعمًا لتدفقات السيولة نحو الأسهم، خاصة في قطاعات العقار والبتروكيماويات والصناعة، وهو ما يمنح السوق قدرة على تعزيز مكاسبه.


وشدد على أن حالة التذبذب الحالية لا تعكس ضعفًا في السوق، بل تعد صحية وطبيعية قبل انطلاق موجة صعود جديدة، داعيًا المستثمرين إلى انتقاء الأسهم القيادية وعدم الانجراف وراء المضاربات قصيرة الأجل.

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

تمساح

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

الاموال المضبوطة بالاقصر

البلوجر ادهم سنجر

تمساح

محمود الخطيب

قطاع غزة

الغارة الإسرائيلية على قطر

قبلة كولدبلاي

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل خلطة المحشي

يحارب أمراضا خطيرة.. 10 فوائد لـ البرقوق

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

مونين

مرقة الدجاج

توقعات ليلى عبد اللطيف

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

