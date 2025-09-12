اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية

قال المحلل المالي ريمون نبيل إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ما زال يتحرك في نطاق صاعد على المدى المتوسط رغم عمليات التصحيح الأخيرة، مؤكدًا أن السوق أظهر قوة شرائية واضحة بالقرب من مستويات الدعم الرئيسة.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ، أن المؤشر مرشح لاختبار مستوى 36,200 نقطة خلال الفترة المقبلة، وإذا نجح في اختراقها فمن المرجح تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال الربع الأخير من العام.



وأوضح نبيل أن استمرار تراجع أسعار الفائدة سيكون عنصرًا داعمًا لتدفقات السيولة نحو الأسهم، خاصة في قطاعات العقار والبتروكيماويات والصناعة، وهو ما يمنح السوق قدرة على تعزيز مكاسبه.



وشدد على أن حالة التذبذب الحالية لا تعكس ضعفًا في السوق، بل تعد صحية وطبيعية قبل انطلاق موجة صعود جديدة، داعيًا المستثمرين إلى انتقاء الأسهم القيادية وعدم الانجراف وراء المضاربات قصيرة الأجل.