اقتصادي: البورصة المصرية أمام موجة صعود جديدة بدعم من تراجع الفائدة وتعافي الجنيه

أكد الخبير الاقتصادي محمد حسن أن السوق المصري يعيش حالة من الترقب الإيجابي، حيث تمكن المؤشر الرئيسي من استعادة توازنه بعد موجة تراجعات قصيرة، بدعم من الأخبار الاقتصادية المشجعة وتراجع أسعار الدولار.

وقال فى تصريحات تلفزيونية، إن السيولة بدأت تعود تدريجيًا إلى السوق، مشيرًا إلى أن تعاملات المستثمرين الأفراد لعبت دورًا بارزًا في تعزيز نشاط المؤشر السبعيني الذي تفوق أداؤه على المؤشر الثلاثيني خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسن أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا كان متوقعًا من جانب المتعاملين، وهو ما قلل من تأثيره الفوري، إلا أن التوقعات بمزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات القادمة للبنك المركزي ستفتح الباب أمام انتعاش أوسع في البورصة المصرية، خصوصًا مع تراجع معدلات التضخم وإرجاء بعض القرارات الحكومية مثل زيادة أسعار الكهرباء.

وأوضح أن تعافي الجنيه أمام الدولار يمثل مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد الوطني، حيث يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استعادة قناة السويس لنشاطها بعد فترة من التوترات الجيوسياسية. وأكد أن هذا التعافي لن يضر بالشركات المصدّرة، بل سيساعدها على خفض تكاليف الإنتاج والتوسع في فتح أسواق جديدة.

وأشار حسن إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخولًا أكبر للمؤسسات والأجانب إلى السوق، خصوصًا مع تراجع الفائدة، مما يعزز من فرص استمرار الصعود.