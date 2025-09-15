قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
عقوبة ترك الصلاة على النبي.. علامة للبخل والشح
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية شمال البلاد
الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون وهدف عسكري في النقب بطائرات مسيّرة
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
اقتصادي: البورصة المصرية أمام موجة صعود جديدة بدعم من تراجع الفائدة وتعافي الجنيه

أكد الخبير الاقتصادي محمد حسن أن السوق المصري يعيش حالة من الترقب الإيجابي، حيث تمكن المؤشر الرئيسي من استعادة توازنه بعد موجة تراجعات قصيرة، بدعم من الأخبار الاقتصادية المشجعة وتراجع أسعار الدولار.

وقال فى تصريحات تلفزيونية، إن السيولة بدأت تعود تدريجيًا إلى السوق، مشيرًا إلى أن تعاملات المستثمرين الأفراد لعبت دورًا بارزًا في تعزيز نشاط المؤشر السبعيني الذي تفوق أداؤه على المؤشر الثلاثيني خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسن أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا كان متوقعًا من جانب المتعاملين، وهو ما قلل من تأثيره الفوري، إلا أن التوقعات بمزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات القادمة للبنك المركزي ستفتح الباب أمام انتعاش أوسع في البورصة المصرية، خصوصًا مع تراجع معدلات التضخم وإرجاء بعض القرارات الحكومية مثل زيادة أسعار الكهرباء.

وأوضح أن تعافي الجنيه أمام الدولار يمثل مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد الوطني، حيث يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استعادة قناة السويس لنشاطها بعد فترة من التوترات الجيوسياسية. وأكد أن هذا التعافي لن يضر بالشركات المصدّرة، بل سيساعدها على خفض تكاليف الإنتاج والتوسع في فتح أسواق جديدة.

وأشار حسن إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخولًا أكبر للمؤسسات والأجانب إلى السوق، خصوصًا مع تراجع الفائدة، مما يعزز من فرص استمرار الصعود.

