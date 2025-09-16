البورصة المصرية تواصل الصعود رغم جني الأرباح.. مؤشرات قوية ودعم من المستثمرين الأجانب

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع قوي خلال تعاملات يوم أمس، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بأكثر من 50 نقطة، متجاوزًا حاجز 35 ألف نقطة، في مؤشر واضح على استمرار الزخم الإيجابي في السوق رغم موجات جني الأرباح.

مؤسسات أجنبية وعربية تقود عمليات الشراء

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير عبر برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن المكاسب تحققت على الرغم من اتجاه بعض الأسهم القيادية للتراجع، بالإضافة إلى قيام المؤسسات المحلية بعمليات بيع لجني الأرباح.



وفي المقابل، قادت المؤسسات الأجنبية والعربية عمليات الشراء، ما ساهم في دعم السوق ورفع المؤشرات.

السياسات الاقتصادية تعزز الثقة وتزيد السيولة

وأشار الخبير المالي إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر، بالتزامن مع سياسات التيسير النقدي المتبعة من البنك المركزي، أسهما في تعزيز السيولة داخل السوق، مما شجع المستثمرين على زيادة ضخ الأموال في البورصة.

توقعات باستمرار الصعود.. وجني الأرباح "ظاهرة صحية"

توقع عيد أن تواصل مؤشرات البورصة ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، مرجحًا تسجيل مستويات قياسية جديدة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المستثمرين العرب.

وأكد أن عمليات جني الأرباح طبيعية بعد سلسلة من المكاسب، حيث تسعى الشركات والمستثمرون لتأمين مكاسبهم قبل الدخول في موجات صعود جديدة.