قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية في حلوان 2025

المدن الجامعية بحلوان 2025
المدن الجامعية بحلوان 2025
حسام الفقي

تُعد المدينة الجامعية بجامعة حلوان من الركائز الأساسية التي توفر بيئة سكنية ملائمة وآمنة للطلاب المغتربين، وتعمل على تهيئة مناخ يساعد على التحصيل العلمي، من خلال استقرار سكني ونفسي، لتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية عبر الأنشطة، ولبناء روح الانتماء الوطني لدى الطلاب. تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف كريم سيد مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.

وتتضمن المدينة الجامعية عدد من المبانــي وهم: 10 مبانٍ، 5 مباني مخصصة للطلاب، 5 مباني مخصصة للطالبات، عدد الغرف: حوالي 1,297 غرفة، عدد المستفيدين من الإقامة: نحو 3,907 طالب وطالبة من طلاب جامعة حلوان الحكومية والأهلية والتكنولوجية.

ويتوافر بالمدينة الجامعة بحلوان عدد من الخدمــات والمرافــق حيث توفر المدن الجامعية سكنًا ملائمًا للطلاب القادمين من المحافظات الأخرى، يتميز بقربه من الكليات ومرافق الجامعة، بما يساهم في تقليل أعباء الانتقال وتحسين تجربة الطالب الجامعية.

وفي المدينة الجامعية يتم تقديم ثلاث وجبات يوميًا، تُعد وفقًا لمعايير صحية دقيقة تعتمد على احتياجات الطاقة الحرارية للطلاب، وتخضع لرقابة صحية لضمان الجودة والسلامة الغذائية.

وتوفر المدينة الجامعية الخدمات الطبية لطلابها حيث يوجد بها وحدة طبية داخل المدينة الجامعية تتضمن سيارة إسعاف مجهزة، كما يوجد نظام دعم صحي لمتابعة الحالات الطارئة.

وتُقام العديد من الأنشطة في المجالات الرياضية، الفنية، الثقافية، الدينية، الاجتماعية كما يُنظم أسبوع شباب المدن الجامعية، ومعسكرات عمل لتحفيز روح التعاون والانتماء، إضافةً إلى حفلات تكريم للطلبة المتفوقين.

ويتم التقديم للمدن الجامعية سنويًا خلال شهر أغسطس، وقد تم فتح باب التقديم للعام الدراسي 2025/2026 حيث يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة "مسكني" التابعة للجامعة:
modon.helwan.edu.eg
وهناك عدد من الخطوات للتقديم وهي:
1. الدخول إلى منصة "مسكني"
2. اختيار "جامعة حلوان"
3. ملء استمارة طلب الالتحاق
4. رفع المستندات المطلوبة
5. متابعة حالة الطلب عبر المنصة
كما يشترط للالتحاق بالمدينة الجامعية:
1. أن يكون الطالب مقبولًا بجامعة حلوان للعام الدراسي الحالي.
2. الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
3. الالتزام بجميع لوائح وتعليمات الإقامة داخل المدينة الجامعية.

أما عن شروط القبول الأساسية هي:
- أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى كليات جامعة حلوان.
- ألا يكون من سكان القاهرة الكبرى.
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية أو تم فصله من المدينة الجامعية سابقًا.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات

إن التزام الجامعة بتحديث خدمات المدن الجامعية وتيسير إجراءات التقديم يعكس توجهًا واضحًا نحو الاهتمام بجودة الحياة الطلابية، وهو ما يعزز مكانة جامعة حلوان كمؤسسة تعليمية رائدة في دعم طلابها علميًا ومجتمعيًا.

المدينة الجامعية بجامعة حلوان بـجامعة حلوان جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

ميج-31

موسكو تتحدى الناتو: ميج31 روسية تجوب سماء إستونيا 12 دقيقة

علم فلسطين

بوليتيكو : جدل في فرنسا حول رفع العلم الفلسطيني مع اقتراب ماكرون من الإعتراف بالدولة الوليدة

مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم

بالصور

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد