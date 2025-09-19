مشاكل صحية جسيمة.. حسام موافي يوجه رسالة عاجلة لطلاب المدارس

شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة وأمراض الباطنة بكلية طب قصر العيني على خطورة تجاهل نداء التبرز لطلاب المدارس والأطفال، مؤكدًا أن ذلك قد يسبب العديد من المشاكل الصحية، مشددًا على ضرورة التعود على استخدام الحمام منذ أول أيام المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة وأمراض الباطنة خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة صدى البلد، على أنه على الطلاب الامتناع عن شراء الأطعمة من الشارع، لأنها قد تسبب أمراضًا عديدة، أبرزها جرثومة المعدة، مشددًا على ضرورة تناول الطعام داخل المنزل للحفاظ على صحتهم.

الإصابة بـ جرثومة المعدة

كما حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أولياء الأمور وطلاب المدارس من مخاطر الإصابة بـ جرثومة المعدة نتيجة تناول الأطعمة خارج المنزل.