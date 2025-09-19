قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط قائد سيارة طَمَسَ لوحاتها المعدنية في البحيرة
لنا لقاء سري.. إيناس الدغيدي تكشف عن صورة زوجها لأول مرة
المدير الرياضي للزمالك يدشن صفحته الرسمية الوحيدة عبر فيس بوك
إعلام عبري: جيش الاحتلال يشتبك مع عناصر حماس خلال عملية توغل في غزة
عصا موسى تضرب الاحتلال.. القسام تنصب فخا للجيش الإسرائيلي شمال غزة
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
أخبار البلد

جامعة حلوان تستقبل العام الجديد 2025 /2026 بحفل فني مميز

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

ينظم اتحاد طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر والإدارة العامة لرعاية الطلاب حفل استقبال العام الجامعي الجديد 2025 / 2026، في فعالية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والتواصل بين الطلاب الجدد والقدامى، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي الأستاذ بكلية الهندسة بالمطرية ورائد أسرة من أجل مصر.

ويتم تنظيم الحفل تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة العديد من الأساتذة ومنسقي أسرة من أجل مصر بالجامعة، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

يشهد الحفل حضورًا مميزًا يجمع طلاب جامعة حلوان الحكومية، وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، وجامعة حلوان الأهلية، في مشهد يعبر عن هوية الجامعة ويعزز من روح المشاركة ويؤكد على أهمية التكامل بين الجامعات في دعم مسيرة التعليم والتنمية.

ويتضمن الحفل كلمات ترحيبية من قيادات الجامعة وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب عروض فنية متنوعة، أبرزها عرض كورال كلية التربية الموسيقية الذي يقدم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، كما يشهد الحفل الذي يعقد بملعب الجامعة مشاركة مميزة من الفنان فارس قطرية، والنجم أحمد جمال، والفنانة كنزي، الذين سيقدمون باقة من أغانيهم المحبوبة وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في بداية عام جامعي جديد عن أمنياته للطلاب بأن يكون عامًا يحمل في طياته الأمل والطموح. مؤكدًا إن الجامعة لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل هي مساحة للانفتاح، للتجربة، وللتطور الشخصي والمعرفي، قائلا: نحن نؤمن أن الطالب هو محور العملية التعليمية، ولهذا نحرص على توفير بيئة جامعية محفزة، داعمة، ومليئة بالفرص. مشيرًا إلى أن هذا الحفل الفني هو تعبير عن روح الجامعة النابضة بالحياة، وعن إيماننا بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية متكاملة.  

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية العام الجامعي هي لحظة فارقة في حياة كل طالب، وهي فرصة جديدة للانطلاق نحو المستقبل. في جامعة حلوان، وأشار : نحرص على أن تكون تجربتكم الجامعية متكاملة، تجمع بين التميز الأكاديمي، والنشاط الثقافي، والاجتماعي، والرياضي،حيث إن حفل الاستقبال سيكون رسالة ترحيب ومحبة، نوجهها لكل طالب جديد، ولكل طالب قديم يعود ليستكمل رحلته.

ويأتي هذا الحفل في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتهيئة بيئة جامعية محفزة ومليئة بالطاقة الإيجابية مع انطلاق عام دراسي جديد.

جامعة حلوان طلاب جامعة حلوان اتحاد طلاب جامعة حلوان أسرة من أجل مصر

