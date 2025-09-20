أبطالها متعافون.. مسرحية 7 راكب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بالمخدرات

مسرحية 7 راكب تجربة جديدة وملهمة لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالتعاون مع وزارة الثقافة، 90٪؜ من أبطالها متعافين من الإدمان وبيعبروا عن مرارة تجربتهم مع المخدرات من خلال الفن المسرحي في حالة ابداعية متفردة.

نشر الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،منشورا على صفحته الشخصية " فيس بوك " اشاد بتجربة المتعافين من الادمان فى العرض المسرحى، لافتا إلى أن اكثر ما لفت نظره خلال حضوره العرض هو دهشة الجمهور الذي ملأ ارجاء مسرح السامر الذى يحتضن العمل المسرحي ويصعب عليهم ان يصدقوا ان غالبية ابطال هذا العمل الابداعي من أبطالنا المتعافين الذين يعبرون عن تجارب حقيقة مروا بها فينقلوها للمشاهد بصدق وواقعية فريدة يشعر من خلالها المشاهد بمشاعر يمتزج فيها الفرح بحاضرهم والبكاء على مرارة ماضيهم في وقت واحد .

وتابع عثمان: “إنه سعيد جدا اننا امام نموذج عملي يجمع بين الرسائل التعليمية والترفيهية فى وقت واحد ويثبت ان الجمهور متعطش للفن الراقي الذي يحمل رسائل بناءة ايجابية”.