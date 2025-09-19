نجوم الفن فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

أنطلقت منذ قليل الدورة ٢٢ من حفل توزيع الجوائز دير جيست فى احدي الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع .

وحرص على الحضور كل من النجوم انتصار ، نوليا مصطفي ، نجلاء بدر ، انوشكا ، رباب ممتاز ، مصطفي عماد ، الإعلامية نهال طايل.

حفل توزيع جوائز دير جيست ٢٠٢٥

ومن المقرر ان تشهد فعاليات حفل توزيع جوائز تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية ، كما تشهد توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما يتم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2025 ، أبرزهم ريهام عبد الغفور ، هنا الزاهد ، صابرين ، خالد زكي ، كريم فهمي ، وغيرهم من النجوم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.