عمرو أديب: الفلسطينيون ليس لهم إلا الله.. ربنا يحنن قلوب الناس عليهم

علق الإعلامي عمرو أديب، على مشاهد نزوح الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن أهالي قطاع غزة يعانون معاناة شديدة.

وأضاف أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة: "خلاص مفيش غير ربنا.. ربنا اللي يتصرف بقى.. يا رب متسيبش الفلسطينيين لوحدهم، والشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من عامين، الفلسطينيون ليس لهم إلا الله.. ربنا يحنن قلوب الناس عليهم".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب تكثيف الضغوط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل أكبر بما يلبي الاحتياجات هناك.

وأكمل أن كل المشاهد في غزة قاتلة، مستغربًا صمت العالم على ما يحدث في إسرائيل.

وتساءل أديب عن دور جامعة الدول العربية إزاء ما يحدث، موضحًا أن المطلوب ليس أكثر من تلبية احتياجات الفلسطينيين عبر تكثيف إدخال المساعدات عبر مساعدة مصر من أجل الضغط على إسرائيل في هذا الإطار.

ونوه بأن هناك الكثير من الدول العربية والإسلامية وحتى الدول الغربية التي تساند الحق الفلسطيني، والتي يمكنها فعل الكثير من أجل تقديم الدعم الفلسطينيين.

وشدد على أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة رغم العراقيل التي تثيرها إسرائيل، غير أنه حذر من تداعيات الوضع الكارثي بالقطاع لا سيما على صعيد دفع الفلسطينيين نحو التهجير.