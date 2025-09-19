والدهم أنهى حياتهم.. تشييع جـثامين الأطفال الثلاثة بمسقط رأسهم في الدقهلية

شيع أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، جثامين ثلاثة أطفال أنهى والدهم حياتهم وفر هاربًا ليلقي حتفه أسفل قطار بنطاق مدينة طلخا.

وصلت الجثامين الثلاثة وجثمان والدهم إلى مسجد أبو الغيط بوسط المدينة وادى المشيعين صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء لتشييع الجثامين إلى مثواهم الاخير بمقابر الأسرة.

وانتهى فريق من أطباء مصلحة الطب الشرعي من إجراء أعمال تشريح جثامين الاب "عصام.ع.ا" والأطفال (مريم ـمحمد ـ معاذ) بناءً على القرار الصادر من النيابة العامة بتشريح الجثامين للاب والأطفال وبيان أسباب الوفاة

وحملت اسرة المتوفي وأبناء عمومته النعوش فيما نشبت مشادات بين جدة الاطفال من ناحية الام واسرة الاب المتهم لرفضها أن يؤدى صلاة الجنازة على القاتل بجانب أبناءه أو دفنهم معه لينتهي الأمر بالصلاة عليهم جميعا ودفنهم بمقابر العزاني " أسرة الاب".

وتلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة نبروه بوقوع حادث قيام شخص بقتل عدد من الأطفال وطعن زوجته .

انتقل ضباط شرطة نبروه الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجريمة وقعت داخل شقة بمنطقة خلف مدرسة الصنائع بدائرة مركز نبروه ووجود جثامين الاطفال (مريمـ معاذ ـ محمد) وبهم اثار خنق واصابة الزوجة وتدعي "نجوى، والتي نقلت المستشفى متأثرة بإصابتها باكثر من طعنة داخل محل خاص بها.

بسؤال الأهالي اتهموا والدهم ويدعي "عصام الغرباوي"، 47 عاما، بأنه وراء ارتكاب الواقعة ويعيش رفقة الاطفال أبناءه بعد وفاة زوجته الأولى خلال وضعها مولودها الاخير وزواجه من السيدة المصابة والتي عملت على تربية الأبناء ونتيجة لخلافات ببنهم اقدم على التخلص منهم .

تم نقل جثامين الاطفال الثلاثة إلى مستشفى المنصورة الدولي والمصاب مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم