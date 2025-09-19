قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

استشاري مناعة يوجه رسالة للطلاب قبل بدء الدراسة

طلاب
طلاب

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، نصائح هامة للطلاب مع بدء الدراسة، قائلا:" يجب ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، والنوم لساعات كافية لا تقل عن 7 ساعات، للحفاظ على الجهاز المناعي".

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن الطلاب عليهم تناول الأغذية الخالية من السكر، والأغذية الطبيعة، والابتعاد عن المياه الغازية، لتقوية جهاز المناعة لمواجهة أي فيروسات تريد اختراق الجهاز التنفسي.

ولفت إلى أن كل طالب عليه عدم التواجد في الأماكن والغرف المغلقة التي بها عدد كبير من الأشخاص، وعدم الجلوس في مكان به أشخاص تدخن، والحصول على لقاء الأنفلونزا.

الانفلونزا أقوى من كورونا



ولفت إلى أن الفترة الحالية نشهد إصابات بالبرد والانفلونزا وكورونا، مؤكد أن الأشد في الثلاث هو الانفلونزا وليس كورونا، موضحًا فيروس الانفلونزا له نسب وفيات عالمية، وله مضاعفات تنفسية على الرئة.

وأوضح أن لقاح الانفلونزا يعطي حماية للمواطنين من الأمراض التنفسية بنسبة تصل إلى 80%، وحذر  من التواجد في التجمعات، وعدم النظافة الشخصية، وتناول الوجبات غير الصحية، مطالبا بتقوية المناعة من خلال الأغذية الطبيعية.


 

الدراسة المصل واللقاح أمجد الحداد ممارسة الرياضة

كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟
كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟
كيف يؤثر شرب الماء المكشوف على صحتك؟

أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

