استشاري مناعة يوجه رسالة للطلاب قبل بدء الدراسة

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، نصائح هامة للطلاب مع بدء الدراسة، قائلا:" يجب ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، والنوم لساعات كافية لا تقل عن 7 ساعات، للحفاظ على الجهاز المناعي".

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أن الطلاب عليهم تناول الأغذية الخالية من السكر، والأغذية الطبيعة، والابتعاد عن المياه الغازية، لتقوية جهاز المناعة لمواجهة أي فيروسات تريد اختراق الجهاز التنفسي.

ولفت إلى أن كل طالب عليه عدم التواجد في الأماكن والغرف المغلقة التي بها عدد كبير من الأشخاص، وعدم الجلوس في مكان به أشخاص تدخن، والحصول على لقاء الأنفلونزا.

الانفلونزا أقوى من كورونا





ولفت إلى أن الفترة الحالية نشهد إصابات بالبرد والانفلونزا وكورونا، مؤكد أن الأشد في الثلاث هو الانفلونزا وليس كورونا، موضحًا فيروس الانفلونزا له نسب وفيات عالمية، وله مضاعفات تنفسية على الرئة.

وأوضح أن لقاح الانفلونزا يعطي حماية للمواطنين من الأمراض التنفسية بنسبة تصل إلى 80%، وحذر من التواجد في التجمعات، وعدم النظافة الشخصية، وتناول الوجبات غير الصحية، مطالبا بتقوية المناعة من خلال الأغذية الطبيعية.



