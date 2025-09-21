لن تصدق.. أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة طويلة

يعتقد الكثيرون أنهم بحاجة إلى استبدال فرشاة الأسنان كل ستة أشهر فقط، لكن في الواقع، يجب استبدال فرشاة أسنانك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

إذا اخترت عدم غسل أسنانك، فستواجه تراكمًا للبكتيريا في فرشاة أسنانك، مما قد يزيد من احتمالية إصابتك بأمراض اللثة.

إضافةً إلى ذلك، ستتكسر شعيرات الفرشاة مع مرور الوقت، ولن تتمكن من تنظيف أسنانك بفعالية.

أضرار استخدام فرشاة الأسنان لفترة طويلة

التهابات الفم: يمكن أن تُسهم البكتيريا الموجودة على فرشاة الأسنان بشكل مباشر في أمراض اللثة، مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم السن، قد تؤدي هذه الحالات إلى تورم اللثة ونزيفها ورائحة الفم الكريهة، وحتى فقدان الأسنان.

بالإضافة إلى البكتيريا، يمكن أن تُسهم الفطريات أيضًا في التهابات الفم، فطريات المبيضات البيضاء، وهي نوع شائع من الفطريات، تُسبب مرض القلاع الفموي، تتميز هذه الحالة ببقع بيضاء كريمية على اللسان، والجزء الداخلي من الخدين، وأحيانًا سقف الفم.

التهابات الجهاز التنفسي: عند استنشاق البكتيريا من فرشاة أسنان ملوثة، قد تدخل إلى الجهاز التنفسي، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وهذا أمرٌ مثير للقلق بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض تنفسية.

المصدر complete dental works